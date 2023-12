Once personas fallecieron, entre ellas el chofer del minibús embestido por una patana cargada de cemento

Aumenta el miedo en los comunitarios del barrio 5 de Mayo de Quita Sueño de Haina, provincia San Cristóbal, luego de que “El Hoyo de Yoya” volviera a ser el escenario de la muerte, que esta vez cobró la vida de 11 personas.



Tras el accidente ocurrido el pasado miércoles cuando una patana sin freno arrastró a una guagua de concho llena de pasajeros hasta hacerla caer por la cañada de aproximadamente cinco metros de profundidad, los residentes de la zona sienten temor, debido a que no es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo.



Los residentes de La Laguna, como también es conocido el barrio 5 de Mayo, aseguran que debido a una inclinación que tiene la carretera Sánchez cuando cruza por “El Hoyo de Yoya”, los camiones que vienen rápido y llenos de materiales pierden el control.



“Obras Públicas tiene que arreglar esta calle que está doblada, para que se acaben los accidentes”, solicitó Emilio Tamárez, presidente de la Junta de vecinos.



Añadió que son muchos los niños que al momento de ir a la escuela tienen que pasar por enfrente de esta depresión que está en el borde de la carretera Sánchez, razón por la que los padres han tomado como medida de precaución el llevar a sus hijos a los respectivos centros escolares.



El comunitario pidió que se construya un puente peatonal en esta altura de la carretera para que los niños puedan cruzar al momento de ir a la escuela, “porque esta calle y este hoyo son muy peligrosos, además que los padres no podemos estar en este corredero cada vez que tenemos que buscar a nuestros niños.



De igual manera Tamarez explicó que el accidente de tránsito ocurrido el miércoles fue una de las pesadillas más fuertes que se han vivido en esta zona, pero que no ha sido la única, debido a que el 10 de noviembre del 2021 un camión de volteo lleno de arena cayó en el “El Hoyo de Yoya”, y dejó dos muertos.



“En este mes se cumplieron dos años de la muerte de un haitiano y de un camionero que cayeron justo en el lugar donde terminaron el autobús y la patana. El extranjero estaba en la carretera y el camión vino y se lo llevó y él terminó debajo del vehículo dentro del hoyo”, dijo.



Otra tragedia



Otra historia de tragedia fue la narrada por la señora María Sosa, que expresó que en el Hoyo de Yoya han caído carros, motores, camiones, entre otros vehículos y que esto mantiene a los residentes de la zona con temor a desplazarse por este lugar.



De igual modo Sosa añadió que cuando ocurrió la muerte del haitiano los comunitarios se unieron y fueron al ayuntamiento a pedir que hicieran algo para evitar que siguieran ocurriendo este tipo de muertes, “pero ellos solo vinieron en esa ocasión, hicieron un allante y se fueron y no hicieron nada, y mira ahora lo que sucedió”, declaró.



Por su lado Julio César Rodríguez Caputo, director del departamento de ornato y limpieza del Ayuntamiento de Haina, declaró que esta entidad en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas construirá un muro de contención frente a la cañada para evitar que se repita este tipo de situaciones.

Rodríguez Caputo dijo que desde hace mucho se había prohibido que las rutas de guaguas se detuvieran a tomar pasajeros en esta zona por lo peligrosa que es, pero que aun así lo seguían haciendo.

Otras 17 personas resultaron heridas

Se recuerda que a las 7:45 de la mañana del miércoles una patana cargada de cemento chocó a un autobús de pasajeros, lo que dejó un saldo de al menos 11 personas muertas y 17 heridas.

A tres días del accidente el Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que fueron dados de alta tres pacientes y cuatro continúan ingresados, en condición estable, en el Hospital Marcelino Vélez Santana. Mientras que en estado delicado continúan cuatro personas en el Hospital Juan Pablo Pina, de San Cristóbal, uno de ellos egresado, presentó complicaciones y fue intervenido de emergencia.