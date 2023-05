Email it

La entrega gratuita de utilería escolar a los estudiantes del sector público proyectada para el año escolar 2024-2025 permitirá que las familias se ahorren más de cinco mil millones, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), que realizó un costeo de precios a nivel de mercado.



En nota de prensa, la entidad indicó que la estimación refiere un salto importante en vista de que con el máximo de kit escolares que se les entregaba a los estudiantes apenas cubría el 30% de la matrícula estudiantil, que corresponde a 600 mil estudiantes, equivalentes a ahorros de poco más de 1,000 millones durante el 2022.



Dijo que el impacto será posible tras la orden departamental 19-2023 emitida recientemente por el Ministerio de Educación (Minerd), que ordenó la universalización de la entrega de utilería para todos los estudiantes de cara al año escolar 2024-2025, así como la unificación del color.



En ese sentido, señaló que con la disposición podrán entregar útiles escolares a más de 2 millones de estudiantes.



“Más allá de la unificación de un color estos son los impactos positivos que buscamos desde Inabie para que no haya excusa a la hora de enviar los estudiantes a las aulas para recibir el pan de la enseñanza”, explicó el titular de la institución, Víctor Castro.



Los kits que tradicionalmente entrega la entidad, están compuestos por el uniforme escolar, mochila, zapatos, cuadernos, lapiceros, lápices, borras, sacapuntas, entre otros.



Nuevo uniforme mejora logística de entrega



En cuanto a la nueva indumentaria para los escolares que será de transición en el año lectivo 2023-2024, y de carácter obligatorio para el de 2024-2025, aseguró que mejorará la logística de distribución de este, debido a que la regionalización de los colores representaba una barrera en la que la vestimenta de una provincia de un punto regional no se le podía entregar a otra.



Recordó que el nuevo uniforme consiste en un pantalón azul oscuro y un polocher azul celeste y medias blancas.



Víctor Castro reiteró que el cambio de color como tal no representa un costo mayor para el organismo, puesto que un polocher amarillo y uno azul celeste tienen el mismo precio e igual sucede igual con los pantalones.



“El incremento que experimentará el presupuesto para la compra de útiles se debe únicamente a que estamos universalizando la entrega y como es lógico a mayor alcance, impacto y beneficio para las familias”, sostuvo.