La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, expresó que si se crease un Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), debe quedar bajo el control del Ministerio Público.



Durante un encuentro con la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, Reynoso explicó las razones de su argumento.



“Quisiera que entendiéramos qué significa y qué implica el Inacif, una institución que no ha tenido un desempeño que haya recibido cuestionamientos, de hecho las defensas, cuando solicitan contraperitaje quieren que por lo general se lo hagan los propios peritos del Inacif”, explicó la procuradora adjunta.



Reynoso afirmó que toda la droga que se incautó en el país va al Inacif, así como los estudios de balísticas, las autopsias, las certificaciones de violaciones sexuales, los golpes y heridas y todo lo que tenga que ver con las falsificaciones.



Sostuvo que cuando están analizando si es suicidios o homicidio, si el Inacif dijo que es suicidio no hay caso.



“Por todo lo antes expuesto nosotros entendemos no es aconsejable en estos momento pasar el órgano central de las investigaciones forenses a un órgano que es eminentemente político como sería el Ministerio de Justicia”, recalcó.



Yeny Berenice resaltó la importancia del proyecto que crea el Ministerio de Justicia, una propuesta del Poder Ejecutivo, porque según ella toca aspectos esenciales de lo que han sido por décadas funciones del Ministerio Público.



También reiteró la posición de la Procuraduría General de la República de apoyar la creación de un Ministerio de Justicia.



El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, expresó que los diputados siempre han estado en la mejor disposición de trabajar de la mano de la Procuraduría General.

Dicen se debe modificar la ley violación de propiedad

Dado el incremento de los fraudes inmobiliarios, ambas partes plantearon la necesidad de modificación de la Ley 58-69, que castiga a las personas que sin permiso del dueño se introduzcan en propiedades. “Pongan en nuestras manos herramientas jurídicas con las que nosotros podamos trabajar en la tutela del derecho de propiedad, para reducir estos delitos”, dijo Yeni.