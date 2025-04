El presidente de la comisión especial de Cámara de Cuentas del Senado, Guillermo Lama, anunció ayer que el informe con los cinco nuevos miembros del órgano fiscalizador de los recursos públicos “ya está listo” y solo falta ser firmado este martes por los comisionados.



Entrevistado en el programa Despierta con CDN, el representante de la provincia Bahoruco recordó que el equipo que dirige se reunirá por última vez la mañana de hoy a fin de dar a conocer los nombres del nuevo pleno de la Cámara de Cuentas (CCRD) para el ciclo 2025-2029, aprobar el informe y presentarlo en la sesión de la Cámara Alta convocada para las 2:00 de la tarde.



“Mañana martes (hoy) lo aprobamos en la comisión. Está listo ya, está en mis manos”, reveló el perremeísta. Según la agenda senatorial, el grupo legislativo se reunirá a las 11:00 de la mañana en el salón Pedro Francisco Bonó.



Sobre el supuesto disgusto de los comisionados de la Fuerza del Pueblo (FP), explicó que en las discusiones “quizás el partido de Fuerza del Pueblo tiene interés en alguien”, pero sabe que no tiene la cantidad de votos necesario y “ha podido ver que quizás esa persona no va a pasar y ha tratado de buscar una forma de que pase con otro”.



“Entonces, ahí se ha encontrado que era Ramón Rogelio (Genao), dice que tiene también el de él, y eso es lo que ha pasado en un proceso claro de selección”, sostuvo.



Lama se refirió a los comentarios de Genao y Aneudy Ortiz, los miembros de la comisión. El primero acusó a la FP de torpedear el proceso de elección de la Cámara de Cuentas y el segundo indicó que el partido opositor quería proponer a alguien de las cinco ternas que llegaron de la Cámara de Diputados.



Se da por hecho que Emma Polanco será la presidenta de la entidad



Se da por hecho que la exrectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Emma Polanco, será la presidenta del órgano de control externo, de acuerdo con todas las informaciones que se ventilan sobre los 15 finalistas a integrar el pleno. La catedrática pertenece a la segunda terna de preseleccionados.



La primera terna la integran Francisco Franco, Cesáreo Guillermo y Yira Henríquez; la segunda, Ferdinand de León, María Estévez y Emma Polanco; y la tercera, Charles Betances, Maribel Reyes y Francisco Tamárez.



Asimismo, el cuarto grupo de tres candidatos está compuesto por Rayner José Castillo Martínez, Edward Manuel López Ulloa y Ramón Méndez Acosta; y el quinto, por Claudia Catherine Álvarez Troncoso, José Miguel Fernández de la Cruz y Griselda Gómez Santana.



La comisión especial tenía previsto rendir su informe el pasado jueves, pero al no haber convocatoria, fue pospuesto para hoy, para “que no se filtraran” los nombres a elegir.

Mayoría de integrantes son del PRM

La comisión especial de Cámara de Cuentas está compuesta por once miembros: siete del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tres de la Fuerza del Pueblo (FP) y uno del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Hasta el momento, la comitiva cuenta con la votación de los oficialistas, debido a que los senadores de la FP tienen sus reservas sobre el tema. Omar Fernández, vocero del bloque opositor, cree que se necesita más tiempo para el informe.