Legisladores de los principales partidos políticos del país elevaron su voz a la comunidad internacional para que acuda en auxilio de Haití ante la crisis que se está viviendo ese territorio.



Senadores y diputados de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo, aplaudieron al discurso reciente del presidente Luis Abinader y se mostraron de acuerdo que la situación en el vecino país amenaza a toda la región.



Se pronunciaron al respecto David Sosa (FP), senador de Dajabón; y Faride Raful (PRM), senadora del Distrito; así como los diputados Alexis Jiménez (PRM), Ramón Ceballo (PRM) y Mercedes Rodríguez (PLD). El diputado Sócrates Pérez (PLD), por su lado, dijo que no hay que estar pidiendo el auxilio de la comunidad internacional, sino aplicar la Ley de Migración.



Senadores



El senador de Dajabón, David Sosa, al igual que el presidente Luis Abinader, considera que el problema que se vive en Haití actualmente es una amenaza para toda la región, sin embargo está convencido que se puede resolver “en cinco minutos”.



“Así como Haití es un gran problema ahora mismo, yo soy de lo que digo que se resuelve en cinco minutos. Desde que ahí toque tierra la primera bota de un guardia americano o de la ONU, alemán, francés… en cinco minutos eso está resuelto”, expuso.



Faride Raful consideró oportuno el encuentro del Presidente en el foro de la Organización de Estados Americanos (OEA) y dijo que fue categórico al señalar que la República Dominicana no puede seguir cargando con todos los problemas del hermano país para poder trabajar el tema sin que represente un peligro para este lado de la isla.



Diputados



El presidente de la Comisión Permanente de Justica de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, dijo que la comunidad internacional, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Canadá deben participar en la solución de la crisis haitiana de manera activa, puesto que Haití es el país más pobre del hemisferio americano y necesita ayuda. “No es posible que tengamos esta situación. Haití necesita ayuda”, indicó.



Ramón Ceballo, tras reiterar su apoyo al discurso del presidente Abinader en el foro de la OEA, secundó al mandatario al explicar que la situación en Haití no afectará solo a la República Dominicana, sino también al Caribe y países de Centroamérica. Exhortó a los dominicanos aprovechar los foros y parlamentos internacionales para llamar la atención de la crisis del hermano país.



De su lado, Mercedes Rodríguez pidió protección para los diplomáticos dominicanos que estén en dicha nación y refuerzo para las Fuerzas Armadas de la RD. Enfatizó también en que la frontera debe ser reforzada a fin de prevenir una eventual invasión masiva de ilegales.



En tanto que Sócrates Pérez, a diferencia de los demás congresistas, dijo que los dominicanos deben resolver el problema local . “Dejar ya de estar llamando a que la comunidad internacional intervenga. Nosotros lo que tenemos es que aplicar la Ley de Migración”, refirió el diputado peledeísta.

Moreno llama a crear fondo de ayuda a Haití

El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, hizo un llamado a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad y emprender acciones para hacer frente a esta situación. Propuso la creación de un fondo internacional de ayuda solidaria por no menos de $100 mil millones de dólares, para paliar las crisis alimentarias que enfrentan los nacionales haitianos, así como los altos niveles de violencia e inseguridad que imperan en el país desde hace varios años y empeoró en 2021 con el magnicidio del presidente Jovenel Moisés.