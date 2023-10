Santo Domingo.- El periodista Elvin Castillo, salió en defensa de la ex ministra de la Juventud Kimberly Taveras, asegurando que personas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) están pagando millones para destruirla pero que, no podrán porque su liderazgo es real y no de cartón.

Castillo desmintió que Taveras haya robado a esa institución porque, el Ministerio Público ha hecho sus investigaciones y hasta la fecha no le ha hecho una acusación formal de nada, por lo que, dijo no entender «el morbo» en quien, es actualmente candidata a diputada por el PRM.

“Yo no entiendo porque el morbo, porque decir que es corrupta, a ella nadie la quitó, ella renunció para evitarle un ruido al presidente, comenzando el Gobierno”, dijo Castillo, quien aseguró que a “Kimberly Taveras no le perdonan su origen, su talento y su condición de mujer”.

Castillo manifestó que este es un país de mediocres, envidiosos, de gente resentida que le molesta el éxito ajeno, señalando que, el pecado capital de Kimberly es que es una mujer joven, hermosa, inteligente, con capacidad de trabajo y por eso cae mal, incluyendo a su propio partido.

El comunicador resaltó que con 21 años fue alcaldesa, además de que cuenta con un trabajo social y comunitario, en Pedro Brand, La Guayiga y que fue vicepresidenta del PRM a nivel nacional.

Castillo manifestó que dentro de su partido le han buscado hasta «debajo de los blumen» y no han encontrado nada pero que, son tan mezquino que no le han dicho a la opinión pública, conociendo como le ha afectado su salud y la de su padre, quien falleció fruto de una depresión.

Dijo que Kimberly es una candidata a diputada con oportunidad de ganar, lo que genera ronchas dentro y fuera de su partido, porque, hay gente que no asimila que dentro de una misma casa vayan haber dos diputados.

Castillo manifestó que la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, cuando le preguntan de Kimberly Taveras, su respuesta es hostil y con dejadez.

“Se han publicado más de 30 auditorías de este gobierno, hay personas presas del pasado gobierno por cosas similares y Milagros dice que eso es subsanable pero cuando mencionan a Kimberly se la quiere comer», expresó.

Castillo también culpó al presidente Luis Abinader de lo que le ocurre a Kimberly, asegurando que es quien permite que funcionarios del gobierno paguen millones de pesos para hacer una campaña contra ella, cuando él la vive molestando para que le resuelva problemas políticos en Pedro Brand.

“Cuando Cristian Castillo se iba del PRM, era Kimberly en el medio de Cristian y Luis. Cuando a la Popi querían traerla a la Fuerza del Pueblo era Kimberly ayudame pero para proteger su integridad y que siga avanzando nadie dice nada».

Elvin Castillo llamó a los políticos a dejar de pagar destruir a Kimberly porque lo que a ellos le cuesta millones a otros no le cuesta un centavo para defender, recordando que «donde ella compró venden»

Finalmente, manifestó a Kimberly que si en su partido la envidian, no la respetan, no la reconocen , permiten que gente quiera destruirla sin tener pruebas, a que se vaya de esa organización política.

“Hermana váyase de ese partido, usted se va hoy y sale diputada por la oposición ahí en Pedro Brand”.