La firma de seis memorandos de entendimiento entre el presidente Luis Abinader y su homólogo de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, podría ser el punto de partida para garantizar la seguridad energética y alimentaria en la República Dominicana.



Así lo afirmó este jueves el recién designado embajador de la República Dominicana en Guyana, Ernesto Torres Pereyra, durante su participación en una entrevista en el programa “Despierta con CDN”, que se emite de lunes a viernes de 7:00 a 9:00 de la mañana por el canal 37.



Pereyra resaltó que este acuerdo refleja el interés de ambos países en colaborar en diversas áreas. Además, enfatizó que estos seis memorandos demuestran el nivel de confianza que las autoridades de Guyana tienen en la República Dominicana.



Aunque señaló que el Estado dominicano no tiene experiencia en la producción de petróleo, el funcionario afirmó que el sector privado dominicano es muy dinámico, lo que aseguraría uno de los aspectos clave de esta alianza estratégica: la seguridad energética nacional.



El embajador aclaró que los detalles técnicos de estos memorandos de entendimiento se definirán posteriormente a través de grupos de trabajo dedicados a cada punto específico.



Al abordar la pregunta sobre por qué la República Dominicana prefiere cultivar maíz y soya en Guyana teniendo disponibilidad de tierras para la agricultura en el país, el diplomático explicó que se trata de una estrategia a largo plazo para garantizar la seguridad alimentaria no solo en Guyana y la República Dominicana, sino también en otros países del Caribe. Añadió que la idea no es simplemente arrendar tierras para la producción en Guyana, sino establecer una iniciativa que brinde prosperidad y seguridad alimentaria a toda la región.