Cómo será la dinámica de las corporaciones que se suman a la iniciativa de disminuir la cantidad de horas de trabajo

El plan piloto voluntario de Semana Laboral Reducida comenzó ayer en algunas de las empresas que habían acordado participar, pero no todas lo hacen con la misma metodología, debido a que algunas decidieron disminuir las horas al día y otras en cambio han reducido los días por semana.



El anuncio de este proyecto ha generado una serie de reacciones de los diferentes sectores del mundo empresarial, como la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor “Ito” Bisonó, la Asociación de Empresas de Zonas Francas del Cibao, entro otros que han dicho que este plan no se ajusta a la dinámica de trabajo de todas las empresas del país.



Sin embargo, las instituciones que firmaron el acuerdo continúan con el interés de ser parte de la implementación del plan piloto voluntario de Semana Laboral Reducida.



Tal es el caso del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) que decidió ser parte de este plan al permitir que 70 de sus empleados participen. Estos solo trabajan cuatro días a la semana, y tendrán como día libre el lunes o el viernes de acuerdo con la rotación que ellos están realizando.



La gerente de recursos humanos del Siuben, Luz María Quiñones, declaró que esta entidad no comenzó el primer día de febrero como se había anunciado porque a su entender las semanas que tienen días feriados no se consideran en la reducción porque ya está reducida. Sino que empezarán a partir del lunes 5 de febrero hasta el mes de abril.



Quiñones explicó que en este plan participará el centro de atención telefónica que hace contacto con los usuarios, a este se le une el área de planificación, dirección administrativa y financiera, recursos humanos y gestión de calidad. El Siuben tiene 274 empleados en todo el país, de estos solo participaran 70 del Distrito Nacional.



Asimismo expresó que el interés de esta institución al participar en el plan piloto es encontrar la manera de conciliar la vida laboral con la familiar, porque los seres humanos no solo son empleados sino que también desempeñan otras funciones y misiones en la vida.



En este sentido, también se expresó Frachely Severino, beneficiada de la Semana Laboral Reducida, quien dijo: “Cuando me enteré que el Siuben iba a participar me emocioné, porque el objetivo que nosotros tenemos es la conciliación de vida familiar y laboral, esto ha venido a ser excelente”.



La joven, que ha sido colaboradora del Sistema Único de Beneficiarios por más de seis años, aseguró que el personal que trabaja con ella y que está participando se ha sentido bien porque esto les brinda la oportunidad de compartir más tiempo con sus familias.



Severino añadió que ya se puso de acuerdo con su homóloga para planificar los días libres que tendrán, en este ámbito expuso que para evitar los “baches” se organizarán según las necesidades que les puedan surgir en el desarrollo del proyecto.



Senasa disminuirá sus horas de trabajo al día



Al igual que el Siben el Seguro Nacional de Salud (Senasa) también estará participando pero con aproximadamente 550 colaboradores de las áreas administrativas en el Distrito Nacional. Esto abarca la sede central, y dos edificios más ubicados en esta demarcación.



Los empleados de esta entidad trabajarán de lunes a viernes con una disminución de una de horas al día, es decir los primeros cinco días de la semana de ocho de la mañana a cuatro de la tarde.



El director de SeNasa, Santiago Hazim explicó que se han realizado una serie de reuniones con el staff gerencial que estaría participando y posteriormente el despliegue a los colaboradores que estarán participando.



Resecciones



La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, instó a no precipitarse y esperar por los resultados que deberá arrojar el “Plan Piloto Voluntario Semana Laboral Reducida”, porque este proyecto solo tendrá un período de tres meses en las empresas cuyas operaciones se lo permitan y que deseen ejecutarlo.



La dirigente empresarial indicó que esta reducción de la jornada laboral prevista en el Plan Piloto, no funciona para todo tipo de actividad laboral, y puso como por ejemplo a los sectores del comercio, industria, turismo y zonas francas.



En este ámbito, también se pronunció el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor Ito Bisonó al considerar que dicha estrategia voluntaria no se ajusta a la dinámica de trabajo tradicional del país.



El ministro explicó que la reducción de 44 a 36 horas de trabajo por semana es “imposible” en los parques de zonas francas por la continuidad de los trabajos que allí se realizan.

En qué consiste el plan de reducción de jornada

Este plan consiste en disminuir las jornadas de trabajo de 44 a 36 horas semanales. Durante tres meses se ejecutará el plan piloto en las empresas, en el que los trabajadores recibirán el 100 % de su salario, reducción de un 20 % de su jornada y el mantenimiento del 100 % de la productividad, aseguró De Camps. En los tres meses restantes se dedicarán al levantamiento y procesamiento de información.



Las empresas participantes del plan piloto voluntario son Claro, Imca, EGE Haina; Seguro Nacional de Salud (Senasa) y Sistema Único de Beneficiarios (Siuben). Los puntos de análisis estarán a cargo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Reacciones