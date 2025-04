El proyecto de ley que sometió la JCE plantea un tope de de tres candidaturas independientes uninominales

Para las elecciones presidenciales, congresuales y municipales de 2028 se podrían presentar hasta 2 mil 619 candidaturas independientes conforme al proyecto de ley que sometió la Junta Central Electoral (JCE) para regular las aspiraciones a cargos de elección popular en organizaciones sociales distintas a la de los partidos políticos.



Conforme al proyecto se permitiría un máximo de tres aspirantes independientes por cada cargo a elegir, así podrían postularse tres a la presidencia de la República, igual número a la vicepresidencia; 96 para las 31 plazas senatoriales; 144 para las diputaciones por circunscripciones; 486 para las 157 alcaldías y el Distrito Nacional; 504 regidurías; 693 directores de distritos y 693 vocalías.



El proyecto fue enviado a discusión de la comisión de Junta Central Electoral en la Cámara de Diputados. El artículo 25 del proyecto establece los límites a las postulaciones de candidaturas y permite solo una en los cargos plurinominales.



“En cada demarcación solo podrán ser postulados hasta un máximo de tres candidaturas independientes por cada nivel de elección, de todas las asociaciones cívicas que hayan sido debidamente registradas por la Junta Central Electoral para el proceso eleccionario de que se trate”, propone el órgano electoral.



El artículo 26 del proyecto, establece que en el caso de las candidaturas plurinominales, las asociaciones cívicas podrán postular una única candidatura independiente por cada nivel de elección en los cargos de diputaciones, regidurías y vocalías.



Abogado critica propuesta de ley



El abogado Alberto Fiallo, que sometió el recurso contra los artículos 156 y 157 de la Ley del Régimen Electoral que dio pie a la sentencia 788 del Tribunal Constitucional, cuestionó ayer la propuesta de ley sobre candidaturas independientes que sometió la JCE.



Fiallo cuestionó que el proyecto limite a tres el número de candidaturas independientes por cada cargo, así como el hecho de que la JCE utilice el término asociación cívica en lugar de agrupación cívica como, afirma, establece la sentencia. Argumentó que bajo ese término obliga a las entidades que postulen candidaturas independientes a cumplir los requisitos de las organizaciones sin fines de lucro que establece la ley.



Sobre el caso de limitar las candidaturas independientes solo a tres, Fiallo cuestionó el criterio de que las postulaciones que resulten en el supuesto de que se registren más de tres casos a que se definan por sorteo.



Igualmente, critica que prohíba a los miembros de esas asociaciones estar afiliados a un partido político. “El hecho de que una persona figure en un padrón electoral no significa que no pueda dar su firma para apoyar a una candidatura independiente porque no está siendo parte de un partido”, comentó.



Añadió que la JCE también le daría muy corto tiempo, 30 días calendarios, para recolectar el 2% de firmas que necesitarían. “Todo el que se someta a ese proceso de validación, la Junta entonces emite la posibilidad, de en 30 días calendarios, solo en 30 días calendarios, recabar las firmas, obligar al aspirante a tener un celular y tener un uso obligatorio para saber cómo se usa, eso no se le pide a ningún partido político”, expuso.



Fiallo también cuestionó que la JCE varíe el porcentaje para la cantidad de firmas que se requiere.

“Lo la ley y lo que dice la sentencia es que debe el 2% de los votos válidos emitidos en las elecciones anteriores, sin embargo, en el proyecto de ley se pretende que sea el 2% del padrón electoral, lo cual resulta abusivo, y resulta el doble de lo que hubiera tenido que buscar y el doble incluso de lo que deben buscar hoy los partidos políticos, entonces está colocando en una situación desigual al candidato independiente frente al partido político”, cuestionó Fiallo.



Sobre ese mismo aspecto, cuestionó que para el nivel presidencial una candidatura independiente necesite el 2% en cada provincia. “Porque en lugar de buscar 86 mil firmas serían cerca de 160 mil firmas, pero eso no es nada, es que somete a un requisito que no se les aplica a los partidos políticos, porque somete a un 2% en cada nivel provincial, no es conseguir un 2% de las firmas que se pueden conseguir en Santo Domingo, es que tienes que conseguirlas, eso es absurdo y no se le pide a nadie”, se quejó.



Igualmente, criticó que la JCE limite a las candidaturas independientes al acceso al financiamiento público.



“Llama la atención que un ente que recibe fondos y se los entrega a los partidos, que tenga algún interés en que los candidatos independientes no reciban financiamiento público, eso da una idea de si es un candidato independiente”, expuso Fiallo cuestionado sobre el proyecto.



Otros políticos como Vinicio Castillo (Vinicito) advirtió que limitar a tres el número de candidaturas independientes podría ser declarada inconstitucional por la corte como ocurrió con los artículos de la ley 20/23.

Representantes de partidos

José Manuel Hernández Peguero

Delegado técnico de la FP

“Los partidos, estamos abocados a través de nuestros diputados y senadores, a analizar con mayor precisión algunos detalles, que tienen que ver con la sustitución de un candidato independiente y hay otros detalles que serán atendidos, pero creo que es un paso de avance, porque cumple con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional”. Robert Arias

delegado técnico del PRM

“El proyecto es para regularizar las candidaturas independientes, pero que la organización revisará el proyecto para emitir una opinión oficial sobre el tema. Lo que se busca es que los candidatos independientes tengan la misma regulación que los partidos políticos luego de la sentencia del Tribunal Constitucional” Tácito Perdomo

Delegado del PRSC

“Es que deben trazarles las mismas pautas que a los candidatos de los partidos, de manera que lo que puede pasar es que aprueben la ley, la van a llevar, habrá más de uno que la lleve al Tribunal Constitucional y la va a declarar contraria a la Constitución y vamos a seguir en lo mismo”. Alberto Fiallo

Abogado que presentó recurso

Llama la atención que un ente que recibe fondos y se los entrega a los partidos, que tenga algún interés en que los candidatos independientes no reciban financiamiento público, eso da una idea de si es un candidato independiente. La Junta Central Electoral, sin decirlo, está tomando partido para las elecciones de 2028”.

Inconstitucional

Será inconstitucional la ley que propone la JCE que limita a tres las candidaturas independientes”

Vinicio Castillo

Dirigente de la FNP

Reacción

El proyecto de ley que ha presentado la Junta da plenas garantías a las candidaturas independientes”

Mario Díaz

Candidato presidencial independiente