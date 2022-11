La Oficina Nacional de Estadística (ONE) informó que 26 provincias han culminado los trabajos de recolección de información del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda 2022.



Sin embargo, en las demarcaciones que tienen más población, como Santo Domingo, Santiago y La Altagracia, aún los censistas se encuentran realizando trabajos de recolección de datos.



En el boletín #14, la ONE explicó que para avanzar en estas provincias, se redoblarán los esfuerzos para no dejar ninguna vivienda sin empadronar.



Con respecto al pago de viáticos del proceso de levantamiento, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), detalló que al 25 de noviembre se ha cargado un total de 72,559 pagos.



De esta cantidad, 56,847 han sido cobrados, un total de 11,529 se encuentran disponibles y 4,183 en tránsito.



Para facilitar a empadronadores y supervisores las consultas sobre sus pagos disponibles, la ONE pone a la disposición un enlace a través de la página del XCNPV www.censos.gob.do.



La directora de la ONE, Miosotis Rivas Peña, reveló que los resultados del censo serán ofrecidos de manera preliminar en el primer trimestre del año próximo, cuando sean completados y tabulados todos los resultados.



La funcionaria sostuvo que las primeras variables que serán dadas a conocer son cuatro: población otal, por sexo, número de viviendas y densidad poblacional. Luego se irá informando de los demás tabulados contemplados en el censo.



Explicó que el empadronador que realizó el censo de una vivienda sin los habitantes, deberá volver hasta completar el proceso.



Al participar en el programa Fuera de Récord que produce el periodista Elvis Lima, resaltó que serán datos altamente confiables, sobre todo los que tiene que ver con la planificación de las políticas públicas.