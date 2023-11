A tempranas horas de la mañana del día de ayer se registró un conato de incendio en la sede central del Ministerio de Educación en una pequeña cocina y una “manejadora” de aire acondicionado, que se encontraba cerca del departamento de Recursos Humanos.



El incendio empezó alrededor de las 5:40 a 6:00 de la mañana y se cree que tuvo como punto de origen una pequeña cocina en la primera planta del edificio, indicó el director de Comunicaciones del Minerd, Rafael Alonso Rijo.



“El alcance de este conato de incendio no lo conocemos todavía, debemos esperar que el perito del cuerpo de los bomberos realice el levantamiento, intervengan las áreas que deben intervenir y rindan el informe con los resultados”, dijo Rijo.



Según informó el general José Luis Herasme, del cuerpo de bomberos del Distrito Nacional, la llamada de emergencia fue recibida alrededor de las 6:15 de la mañana, por una intensa humareda e inmediatamente enviaron las brigadas; sin embargo, fue difícil localizar el punto del fuego entre todas las áreas.



“Lo que pasa es que este es un incendio complejo porque hay varias oficinas y no se sabía de dónde salía el humo. Solamente veíamos un humo, no veíamos llamas ni nada”, informó, luego de verificar que todo estuviera bajo control, alrededor de las 09:05 de la mañana.



El general Herasme afirmó que el incendio fue sofocado en su totalidad y que en estos momentos se trabaja en el levantamiento del lugar, junto a las autoridades de la institución.



Más temprano, las autoridades del Minerd aseguraron que no se registraron heridos ante el evento.



Luego que volvió la calma, el cuerpo de bomberos dijo que solamente el área de recursos humanos, en la parte de la cocina, quedó afectada. El Minerd dispuso la suspensión de las labores, ayer, debido al incendio.