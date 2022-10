Email it

Un estudio realizado en conjunto por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), indicó que un 45.29 por ciento de los estudiantes del país no tiene una dieta saludable.



La investigación que se hizo entre noviembre del 2021 y junio del 2022 en 53 escuelas con más de 5 mil alumnos de primaria y secundaria, informó que un 54.67 por ciento de los niños necesita cambios en su régimen alimenticio, porque solamente el 0.4 por ciento lleva una buena alimentación.



La tesis denominada “Estudio Nutricional de los Escolares Beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar de la República Dominicana”, se desarrolló a través de la aplicación de encuestas a los padres de los estudiantes, y también arrojó que un 63 por ciento de los menores consume cereal; arroz, trigo o avena, tres o más veces a la semana.



Sin embargo, detalló que solo el 10.2 por ciento come vegetales a diario y apenas el 18 por ciento ingiere frutas, número que está muy por debajo de lo recomendado.



De igual manera, señaló que la mayoría de los estudiantes consume todos los días carnes rojas, cuando las pautas internacionales sugieren que sea de una a dos veces por semana.



Lo mismo pasa con las legumbres, un 34.4 por ciento las come tres o más veces a la semana, y se recomienda hacerlo semanalmente una o dos veces, pero solo el 11.9 por ciento cumple con lo establecido.



Asimismo, reveló que más del 70 por ciento de los escolares ingiere activamente embutidos, dulces y refrescos, pese a que los especialistas instan a evitar ese tipo de bebidas.

Alta prevalencia de sobrepeso



Por medio de la investigación también se dio a conocer que el 31.1 por ciento de los alumnos de nivel preuniversitario tiene sobrepeso u obesidad, la región norte es la zona con mayor prevalencia de la enfermedad que es más común en las niñas, y suelen padecer quienes tienen familiares que sufren esa condición o diabetes mellitus.



Además, se comunicó que un tres por ciento de los estudiantes está en infrapeso, situación que se da con mayor frecuencia en el nivel secundario y en los adolescentes del sexo masculino, sobre todo en aquellos que tienen antecedentes de anemia.



En la presentación del estudio que se hizo ayer en un hotel de la capital con la presencia del ministro de Educación, Ángel Hernández y la primera dama, Raquel Arbaje, el titular del Ministerio de Salud Pública, Daniel Rivera, manifestó que es importante que los niños consuman frutas, vegetales y carnes magras, y disminuyan la ingesta de sal y azúcar.



En ese sentido, el director ejecutivo del Inabie, Víctor Castro, declaró que retiraron los néctares azucarados del programa de alimentación escolar porque incidían en el aumento de la obesidad, y agregó que están trabajando en la inclusión de frutas y otros productos nutritivos en el desayuno y almuerzo.

Hay un alto nivel de niños en sedentarismo

Otro de los datos que trajo el estudio, es que solo el 6.9 por ciento de los escolares cuyos padres fueron encuestados realiza los niveles de actividad física recomendados, que según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) deben ser aproximadamente 420 minutos a la semana o 60 minutos diarios en niños y adolescentes. Como forma de contrarrestar la situación, tanto el Ministerio de Salud Pública, como el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, recomiendan promover la práctica de educación física en los centros educativos.