En emotivo mensaje navideño pareja presidencial llama a dejar atrás el pesimismo

Santo Domingo.- El presidente de la República y la primera dama, Luis Abinader y Raquel Arbaje, enviaron un mensaje de esperanza al pueblo dominicano por motivos de las fiestas navideñas.

“¡Ha llegado la Navidad!... Hoy no quiero dejar de recordar a quienes viven una situación difícil por razones de salud o económicas, también a aquellos que están lejos de sus hogares y sus seres queridos”, precisa el mandatario en un video de dos minutos y 14 segundos.

Recordó que hace dos mil años la situación tampoco era la ideal, ya que la sagrada familia estaba en condiciones de vida muy difíciles.

“En medio de esa precariedad nació Jesús. La Navidad es Dios Con nosotros, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, no estamos solos”, motivó Abinader, acompañado de su esposa, quien lo admiraba mientras compartía las palabras de aliento para los dominicanos en una Navidad atípica, por la pandemia del Covid-19.

El gobernante exhortó a que ninguna crisis apague esa llama de Belén, al referirse a las condiciones de vida difíciles por las que ha atravesado la humanidad.

“Durante estas fiestas navideñas debemos dejar atrás nuestros pensamientos más pesimistas y disfrutar con nuestras familias y amigos del regalo que es estar juntos”, dijo.

Raquel: Lo más importante que podemos ofrecer a otros es nuestro tiempo y corazón

De inmediato la primera dama, Raquel Arbaje, compartió la historia del villancico “el tamborilero”, al destacar que la emociona por el contenido de las letras y el mensaje que deja.

“Hay un villancico que siempre me emociona al escucharlo, el del tamborilero. Nos cuenta de un hombre que quiere hacer un regalo que agrade al niño Jesús, pero no tiene nada que ofrecer, más que un viejo tambor. Llega frente al portal de Belén inseguro, de si su regalo será suficiente, y le dedica al niño un canto de amor en su honor. El villancico termina con la frase: ‘cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió’”, compartió.

Señaló que en esa historia está la respuesta: “Este año, con todos sus retos, nos ha venido a recordar que lo más importante que podemos ofrecer a otros es nuestro tiempo y corazón”.

El mandatario llamó a protegerse y hacerlo con los demás, por la situación sanitaria ante el coronavirus.

“Protegernos y proteger a los demás, es el mejor acto de amor que podemos hacer, así volveremos a ver las sonrisas, volveremos a abrazarnos, volveremos a recuperar la salud. Que en estas navidades lo único que se transmita sea la esperanza”, manifestó

Luis Abinader deseó en su nombre, el de Raquel y su familia “que Dios bendiga a todo el pueblo dominicano y que estas sean unas navidades de paz, armonía, unión y esperanza”.