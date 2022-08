Al vencer el plazo para las solicitudes de instructores electorales, solo en el Gran Santo Domingo, más de mil personas se registraron según los datos preliminares de la JCE sobre el proceso.



T El periodo que otorgó la Junta Central Electoral (JEE) a los interesados cerró el pasado lunes y de los solicitantes serán seleccionados 428 personas que cumplan con los requisitos establecidos para ser instructor electoral.



La directora de comunicaciones de la JCE, Suedi Leon, informó que en la sede del organismo seguirán recibiendo solicitudes hasta el próximo lunes.



De cara al montaje de las elecciones del 2024, la JCE también tiene pendiente dar a conocer los avances del informe que recibió de la comisión que trabaja la propuesta para la votación, conteo y transmisión de los resultados de las elecciones del febrero y mayo del 2024.



Con relación a ese tema, la JCE propuso una reestructuración de la Dirección Nacional de Informática que elaboró junto al Centro de Asesoría y promoción Electoral (Cappel), queda pendiente la designación de dos subdirectores que la JCE debe elegir en acuerdo con los partidos políticos.



Igualmente, la JCE no ha informado si ya escogió los integrantes de 100 juntas electorales que faltan. Oficialmente, el órgano ha reportado la composición de 58 juntas y luego de las objeciones que presentaron tres partidos políticos, más de 30 fueron modificadas.



Recientemente, la JCE otorgó un nuevo plazo a los partidos para depositar su lista de miembros que por mandato de la Ley 33/18 deben actualizarla cada año.



Retraso en calendario



Aunque la JCE no ha detenido los procesos de cara a montaje de las elecciones del 2024, no ha elaborado el calendario electoral probablemente a la espera que se hagan las modificaciones a las leyes 33/18 y 15/19. El órgano depositó sus sugerencias de cambio ante las cámaras legislativas.



El senado incluyó el conocimiento a la reforma electoral entre las iniciativas priorizadas para la legislatura que arrancó el 16 de agosto. Sin embargo, entre los partidos el tema no se discute, especialmente el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) que tiene la mayoría en ambas cámaras legislativas.



Recientemente, el delegado político del PRM ante la JCE, Sigmund Freund, declaró que es poco el tiempo para aprobar las modificaciones que necesitan esas iniciativas para ser aplicadas en el 2024. Sostuvo que esos cambios no deben hacerse con prisa para evitar errores del pasado.

La JCE necesitará más recursos en el 2023

La JCE necesitará elaborar un presupuesto que abarque más recursos para el presupuesto del próximo año debido a que el 2023 es el año preelectoral se necesitan los recursos para arrancar el montaje de las elecciones. Hasta el momento la JCE no ha informado de cuanto será el presupuesto de gastos que tiene previsto para el próximo año. El presupuesto general de la Nación es presentado en octubre de cada año y debe ser aprobado por el Congreso.