SAN FRANCISCO DE MACORÍS – En medio del dolor desgarrador y pidiendo justicia frente a un hecho que ha llegado de consternación y tristeza a toda la población que espera de las autoridades una explicación convincente, fue sepultado el niño de un año y medio que falleció ahogado en el Centro de Atención Integral a La Primera Infancia (CAIPI), del Sector Pueblo Nuevo de este municipio.

‘’Tengo el alma destruida, nunca mi hijo se cayó, lo cuidaba muy bien en la casa ,y tenía la seguridad que en ese lugar no le pasaría nada igual, pero ahora ya no estará con su madre, no volveré jamás a tener tranquilidad se me ha ido mi niño, espero que se haga justicia de parte de las autoridades’’ proclamó la dolorida madre, Carmen Álvarez Muñoz, quien procreó su hijo con su compañero , Manuel Castro Álvarez.