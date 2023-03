La escasez de agua potable sigue afectando a decenas de barrios del Gran Santo Domingo, entre los que se encuentra el sector Mirador de Los Girasoles, donde amas de casa manifestaron que tienen más de un mes que no les llega el líquido.



Pidieron a las autoridades de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), acudir en su auxilio con camiones de agua gratis. Afirmaron que no tienen recursos económicos para comprar cada semana un camión de agua por 1,800 pesos.



“Yo no me he bañado hoy y tengo tres semanas que no veo agua en mi casa. Los vecinos a veces me regalan un par de galones de agua, pero ahora ellos tampoco tienen”, dijo Mary Alí, ama de casa de Los Girasoles.



Varias mujeres esperaban, cubetas en manos, cerca de la avenida Monumental, el paso de algunos de los camiones de la Caasd para ver si tenían suerte y les regalaban algunos galones de agua.

“Si las autoridades no nos atienden podríamos paralizar el tránsito en la avenida Monumental”, manifestó Aury Rojas.



Un mes sin agua



Luisa Mejía, residente en el lugar afirmó que desde hace más de un mes, el agua llega en algunos lugares, pero se va de inmediato. Denunció que el polvo de las calles sin asfaltar y la escasez de agua, se han combinado para afectar la salud de los moradores.



Joaquina Pérez, quien tiene un pequeño colmado en el lugar, afirma que de vez en cuando ha tenido que cerrar su negocio para salir a la avenida a pedir agua en algunos de los establecimientos comerciales de esa vía.



“Por este lado la Caasd, casi no ha enviado camiones de agua gratis, nosotros esperamos que vengan porque estamos desesperados en este sector”, dijo Pérez.



Joselín Acosta, operador privado de camiones tipo cisterna, indicó que desde hace un mes se ha triplicado la demanda de camiones de agua.



“Antes nosotros dábamos dos o tres viajes ahora damos un mínimo de 9 de viajes por día”, agregó.

Durante un recorrido por los sectores Los Girasoles, Los Alcarrizos, Los Peralejos, Los Guaricanos, Sabana Perdida, Los Mina, Ensanche La Fé, Villa Francisca y Herrera, un equipo de elCaribe pudo constatar que en algunas vías funcionaban lavaderos improvisados de vehículos, a pesar de la alerta de la Caasd para evitar el desperdicio de agua.



La entidad continuó ayer con su plan de contingencia de distribución de agua en barrios de la capital y la provincia Santo Domingo, ante la crisis hídrica provocada por la sequía.



Una de las medidas anunciadas para mitigar la crisis, fue el aumento de la flota de camiones cisterna privados para que incrementen la distribución de agua potable en los sectores más afectados.



La Caasd también anunció que intensificará los trabajos de corrección de averías para minimizar pérdidas de agua en las tuberías.



Suriel cree las medidas se han tomado tarde



El analista meteorológico Jean Suriel, considera que la alerta sobre la escasez de agua debió establecerse desde el año pasado, cuando ya se tenía prevista la ocurrencia del fenómeno, y en consecuencia, la disminución en las precipitaciones. “Si se hubiese tomado una medida informativa y formativa a la vez a nivel de los medios de comunicación y otros medios para que la población en sentido general sepa que estamos en un proceso de sequía y que no se debe hacer entonces a lo mejor el mismo incendio de Valle Nuevo se hubiese prevenido”, dijo Suriel, al ser consultado por elCaribe.