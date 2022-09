Autoridades de la provincia San José de Ocoa informaron a los medios que en la demarcación identificaron a una persona con indicios de la viruela del simio; se trata de un haitiano de 36 años edad que está recibiendo atenciones médicas en un centro de salud de la zona.



El Ministerio de Salud Pública (MSP) aún no ha confirmado que la sintomatología que tiene el hombre corresponde a la enfermedad. No obstante, de darlo por hecho, sumarían 10 los contagios de la patología reportados en la República Dominicana desde que se registró el primero a comienzos de julio, siendo las personas del sexo masculino los más afectados, porque de todas las infecciones notificadas solo una corresponde a una mujer.



Todos los pacientes han sido tratados en el hospital militar Ramón de Lara, donde deben permanecer 21 días en una sala de aislamiento hasta que no presenten síntomas de la afección, ni lesiones en la piel.

Sin embargo, dos de los casos más recientes fueron despachados inmediatamente a casa sin cumplir en su totalidad el protocolo de ingreso, porque según la entidad no tenían un cuadro clínico que requiriera internamiento.