En próximos días JCE decidirá quejas de partidos por reserva del 20% de candidaturas

Email it

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, manifestó este domingo que en los próximos días el pleno de ese organismo decidirá sobre el recurso de reconsideración emitido por más de 15 partidos en contra de la resolución 13-23, sobre la reserva del 20% de las candidaturas por nivel de elección.

Aunque no especificó el día en que la Junta se pronunciará al respecto, precisó que el bufete directivo de la entidad sí ha recibido las quejas de las fuerzas políticas por la normativa.

“El plazo para las opiniones ya venció y estamos estudiando cada recurso, cada opinión de los partidos, agrupaciones y movimientos que así sean externado, y en la próxima semana, en los primeros días, el Pleno se evocará tomar la decisión con relación a los recursos de reconsideración depositados a través de esta secretaría”, sostuvo.

Cabe resalta que entre 15 a 17 partidos señalaron que la medida adoptada por la JCE trata de ponerles una camisa de fuerza a las organizaciones políticos y quita la autoridad que tienen las máximas direcciones de dichos partidos, de decidir libremente cuáles son los métodos que deben utilizar para las reservas.

No obstante, catorce organizaciones políticas encabezadas por el oficialista PRM depositaron una instancia de apoyo en la Junta Central Electoral a la indicada resolución.

En ese sentido, Jáquez Liranzo negó que el órgano comicial esté recibiendo presión por parte de los partidos políticos, sino que todo es parte de la democracia.

“No, no. Presión no. La palabra presión no existe, existe la palabra democracia”, señaló la máxima autoridad de la Junta tras concluir el “Encuentro Nacional de Instructores Electorales 2023”, realizado en el Hotel Sheraton, Santo Domingo.

Más de 150 mil aspiran a dirigir colegios electorales

Román Jáquez Liranzo explicó que para las elecciones del 2024 proyectan contar con unos 20 mil colegios electorales y que más de 150 mil personas aspiran a dirigir esos centros comiciales. De ellas, según detalló, cada colegio electoral tendrá cinco miembros.

Destacó que por primera vez en la historia de la JCE en el país hay un concurso público donde se han elegido, “de manera transparente” y en base a sus méritos y capacitaciones, a más de 500 personas, que son los que van a capacitar a nivel nacional los aspirantes a conformar los colegios electorales.

Resolución 10-20

El titular de la JCE explicó que la resolución 10-23, lo que establece es el procedimiento de votación. Dijo que la misma plantea que se respete todo lo que consigna la Ley 20-23 en el montaje de las elecciones desde el punto de vista del día de la jornada electoral.

Agregó que en esa resolución, ya aprobada por el Pleno, se plantea que las actas no serán transcritas a mano, sino que habrá un borrador de apoyo, que va a servir para dictar un acta que va a ser digitalizada.

Aseguró que el software no va a permitir el descuadre de las actas cuando sean transcritas o digitalizadas y detecten un descuadre o inconsistencia, “lo va a advertir2.

“Lo que va a hacer que en el mismo colegio electoral se corrige el error y, entonces, cuándo se digitalice definitivamente esto se imprime, pero a computadora, no manual, y viene el procedimiento que conocemos todos: firman los miembros, funcionarios del colegio: presidente, primer vocal, segundo vocal, secretario o secretaria y suplente, y los delegados de los partidos políticos que quieren hacer, porque eso es lo que establece la ley”, comentó.

Indicó que esto va a tener la posibilidad de que los delegados de los partidos graben desde su celular.

Recordó que habrá un observador de escrutinio que pueden llevar los partidos políticos, que pueden grabar; también los observadores nacionales e internacionales podrán grabar todo el proceso.

Explicó que después de todo este proceso se va a escanear un acta digitalizada y esos resultados van a ser emitidos a los centros de cómputo municipal y nacional.

“Significa, primero, que cada colegio o mesa electoral tendrá su equipo de transmisión y de digitalización. Esto es lo que es innovador en esta resolución; y, segundo, que de cada mesa electoral las actas no van a salir con inconsistencias o descuadradas; serán cuadradas en la mesa electoral, y esto no va a tener que ir a esas discusiones que veíamos antes en las juntas municipales, en las juntas electorales, cuadrando actas sin boletas, porque la ley es muy clara: el acta se emite y se examina única y exclusivamente en el momento del escrutinio, que será manual, en el colegio electoral. Después de ahí no establece la ley otra cosa”, subrayó.

En próximos días JCE decidirá quejas de partidos por reserva del 20% de candidaturas

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, manifestó este domingo que en los próximos días el pleno de ese organismo decidirá sobre el recurso de consideración emitido por más de 15 partidos en contra de la resolución 13-23, sobre la reserva del 20% de las candidaturas por nivel de elección.

Aunque no especificó el día en que la Junta se pronunciará al respecto, precisó que el bufete directivo de la entidad sí ha recibido las quejas de las fuerzas políticas por la normativa.

“El plazo para las opiniones ya venció y estamos estudiando cada recurso, cada opinión de los partidos, agrupaciones y movimientos que así sean externado, y en la próxima semana, en los primeros días, el Pleno se evocará tomar la decisión con relación a los recursos de reconsideración depositados a través de esta secretaría”, sostuvo.

Cabe resalta que entre 15 a 17 partidos señalaron que la medida adoptada por la JCE trata de ponerles una camisa de fuerza a las organizaciones políticos y quita la autoridad que tienen las máximas direcciones de dichos partidos, de decidir libremente cuáles son los métodos que deben utilizar para las reservas.

No obstante, catorce organizaciones políticas encabezadas por el oficialista PRM depositaron una instancia de apoyo en la Junta Central Electoral a la indicada resolución.

En ese sentido, Jáquez Liranzo negó que el órgano comicial esté recibiendo presión por parte de los partidos políticos, sino que todo es parte de la democracia.

“No, no. Presión no. La palabra presión no existe, existe la palabra democracia”, señaló la máxima autoridad de la Junta tras concluir el “Encuentro Nacional de Instructores Electorales 2023”, realizado en el Hotel Sheraton, Santo Domingo.

Más de 150 mil aspiran a dirigir colegios electorales

Román Jáquez Liranzo explicó que para las elecciones del 2024 proyectan contar con unos 20 mil colegios electorales y que más de 150 mil personas aspiran a dirigir esos centros comiciales. De ellas, según detalló, cada colegio electoral tendrá cinco miembros.

Destacó que por primera vez en la historia de la JCE en el país hay un concurso público donde se han elegido, “de manera transparente” y en base a sus méritos y capacitaciones, a más de 500 personas, que son los que van a capacitar a nivel nacional los aspirantes a conformar los colegios electorales.

Resolución 10-23

El titular de la JCE explicó que la resolución 10-23, lo que establece es el procedimiento de votación. Dijo que la misma plantea que se respete todo lo que consigna la Ley 20-23 en el montaje de las elecciones desde el punto de vista del día de la jornada electoral.

Agregó que en esa resolución, ya aprobada por el Pleno, se plantea que las actas no serán transcritas a mano, sino que habrá un borrador de apoyo, que va a servir para dictar un acta que va a ser digitalizada.

Aseguró que el software no va a permitir el descuadre de las actas cuando sean transcritas o digitalizadas y detecten un descuadre o inconsistencia, “lo va a advertir».

“Lo que va a hacer que en el mismo colegio electoral se corrige el error y, entonces, cuándo se digitalice definitivamente esto se imprime, pero a computadora, no manual, y viene el procedimiento que conocemos todos: firman los miembros, funcionarios del colegio: presidente, primer vocal, segundo vocal, secretario o secretaria y suplente, y los delegados de los partidos políticos que quieren hacer, porque eso es lo que establece la ley”, comentó.

Indicó que esto va a tener la posibilidad de que los delegados de los partidos graben desde su celular.

Recordó que habrá un observador de escrutinio que pueden llevar los partidos políticos, que pueden grabar; también los observadores nacionales e internacionales podrán grabar todo el proceso.

Explicó que después de todo este proceso se va a escanear un acta digitalizada y esos resultados van a ser emitidos a los centros de cómputo municipal y nacional.

“Significa, primero, que cada colegio o mesa electoral tendrá su equipo de transmisión y de digitalización. Esto es lo que es innovador en esta resolución; y, segundo, que de cada mesa electoral las actas no van a salir con inconsistencias o descuadradas; serán cuadradas en la mesa electoral, y esto no va a tener que ir a esas discusiones que veíamos antes en las juntas municipales, en las juntas electorales, cuadrando actas sin boletas, porque la ley es muy clara: el acta se emite y se examina única y exclusivamente en el momento del escrutinio, que será manual, en el colegio electoral. Después de ahí no establece la ley otra cosa”, subrayó.

Escogencia instructores

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Vanahí Bello Dotel, en su calidad de presidente del comité evaluador del Concurso de Instructores e Instructoras, quien explicó que, para la escogencia de los instructores se planificaron entrevistas en la que fueron convocados 1,062 que acudieron a 37 encuentros en 17 sedes.

De ese total aprobaron la entrevista 668 aspirantes, equivalentes a 71% y reprobaron 268, equivalentes a 29%. Quienes aprobaron fueron convocados para recibir talleres de nivelación en distintas sedes, agrupados según las cantidades de aspirantes a instructores e instructoras por municipios.

Se realizaron 25 talleres en 13 localidades distintas. A esta etapa dejaron de asistir 17 de los convocados, equivalentes al 3%, reduciéndose a 651 asistentes, equivalentes al 97%, aprobando solo 518 y reprobando 133. Explicó que depurado lo anterior, el cuerpo de instructores e instructoras quedó integrado, aprobado y conformado por 518 personas seleccionadas por rango de notas de los que se escogieron 426 y se dejaron 92 en reserva para cualquier eventualidad.

Plan de capacitación

En tanto que el director nacional de Elecciones, Mario Núñez, quien tuvo a su cargo la explicación del plan de capacitación, destacó la responsabilidad que tienen los miembros de las Juntas Electorales para la selección de los integrantes de los Colegios Electorales.

También ofreció estadísticas de los inscritos para integrar los Colegios Electorales, resaltó que hay 1,041 personas que están en un rango de edad entre los 16 y los 18 años, lo que representa un 0.6%; entre 19-25 años hay 42,456 para un 27%; mientras que de 26-30, hay inscritos para 30,133 lo que representa un 19%.

Igualmente, en el rango de 31-40 años hay 44,599, representando un 28 %, en tanto, entre los 31-50 existen 24,940 personas para un 16 %, lo que indica el interés de la ciudadanía en participar en los procesos del año 2024.

El Concurso Nacional de Instructores Electorales estuvo dirigido a docentes y profesionales en ejercicio en las ramas afines al derecho, ciencias políticas, ingeniería (sistemas) y matemáticas, con títulos y maestrías, además de excelente desempeño y experiencia docente, debidamente certificada, entre otros aspectos.