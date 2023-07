Email it

Anunció que esta nación será sede de Cumbre de las Américas en el 2025

El encargado de negocios de los Estados Unidos, Isiah Parnell, aseguró ayer que República Dominicana y su nación son ejemplos de democracias que luchan para la prosperidad de sus ciudadanos.



Al pronunciar el discurso de bienvenida a la conmemoración al 247 aniversario de la declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, Parnell afirmó que ante el auge de naciones en donde no se respetan las libertades básicas, es importante que ambas naciones sirvan como ejemplo de países donde la democracia está dando resultados para la sociedad.



“Durante muchos años, Estados Unidos ha trabajado mano a mano con el Gobierno dominicano en temas de seguridad, comercio, educación, desarrollo, energía, salud y muchos más. Todo esto se basa en nuestra visión compartida en la democracia y en un futuro más justo para todos”, afirmó.



En el acto en que fue presentada la nueva ministra consejera de esa nación, Patricia Aguilera, el funcionario anunció que este país será sede de la Cumbre de las Américas para el año 2025 y que no hubo otro país, más que Estados Unidos, que estuviera a favor de que ese evento se celebre en esta nación.



“Este importante evento mundial servirá de oportunidad para celebrar los valores compartidos de la democracia, el crecimiento económico inclusivo y el entendimiento entre los países de nuestra parte del mundo”, puntualizó.



Al acto de conmemoración de la independencia de Estados Unidos, realizado en la residencia de la embajada, acudieron el ministro de la Presidencia, Joel Santos, los presidentes del Senado y Cámara de Diputados, Eduardo estrella y Alfredo Pacheco, el empresario Manuel Estrella, entre otras personalidades del ámbito político, social y empresarial.



Al cuestionarle respecto a cuándo habrá un nuevo embajador en RD, el funcionario manifestó que es un dato que desconoce, sin embargo, “está de acuerdo un 100% que los Estados Unidos de América necesita tener un representante personal del presidente, trabajando aquí como embajador”.



Parnell también refirió que Dominicana tiene una creciente economía, tiene intereses de poder capitalizar el proyecto de nearshoring con los Estados Unidos, tiene la oportunidad de comercializar con otros miembros de la región mediante el acuerdo de libre comercio, una fuerza de trabajo educada y talentosa, así como muchas personas que hablan los dos idiomas, por lo que no le sorprende que inversionistas de su nación y otras partes del mundo, estén viendo este país como un buen lugar para venir a invertir.



Cámara de Cuentas



Parnell dijo esperar que en la crisis desatada en torno a la investigación especial realizada a la Cámara de Cuentas y la solicitud de juicio político, las autoridades dominicanas puedan resolverlo con la misma integridad con la que lo han hecho otros países del mundo.



“Es un asunto interno que el Gobierno está manejando. Nosotros siempre estamos a favor de la integridad pública y todo lo que tiene que ver con asuntos de fiscalización y son asuntos que los gobiernos tienen que manejar como en el resto del mundo”, expresó Parnell al ser consultado al respecto.

El encargado de negocios, Isiah Parnell y su esposa Tamice Gordon Parnell, a su entrada al acto por 247 aniversario Independencia USA. f. M. Eduardo Estrella, presidente Senado, y Manuel Estrella, presidente multimedios del Caribe. Mockbul Ali, embajador Reino Unido junto a ministros Joel Santos y Miguel Ceara. K.M.

Ve crisis haitiana como oportunidad de ayudar

Isiah Parnell fue abordado respecto a la repatriación de migrantes haitianos que realiza el Estado.



En ese sentido, explicó que su nación ha sido una de las que más apoyo ha dado a Haití y que durante la administración de Joe Biden, ha contribuido con 400 millones de dólares para ayudar a ese pueblo, por lo que invita a los países amigos de la región a ver esto como una oportunidad de ayuda.



“Les hemos proporcionado un estatus legal a más de 50 mil haitianos que viven en los Estados Unidos y esperamos que amigos de la región puedan ver la migración haitiana como un área donde podemos ayudar a un vecino en aprietos”, puntualizó.