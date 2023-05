Energía solar ha dejado beneficio a la DGII de más de US$261 MM

En los últimos 10 años se han instalado unos 240 MW de paneles solares en techos de empresas de la República Dominicana, asegura la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y Energía Renovable, (ASEEFEER).

Esto, de acuerdo a la entidad, gracias al incentivo del 40% de crédito fiscal sobre el valor de los equipos, dividido en tres años, que se otorga a empresas que paguen impuesto sobre la renta y que estén al día con la DGII.

«Los incentivos han supuesto un sacrificio fiscal para el Estado, en base a 300 millones de facturación por los 240 MW instalados, de unos 120 millones de dólares en los últimos 10 años (que serían mucho menos, ya que hay empresas como zonas francas que no pagan ISR y no tienen forma de disfrutar de este crédito fiscal, y también hay empresas que no están al día con la DGII y tampoco podrán disfrutar del crédito de su proyecto), pero vamos a ser exagerados y vamos a plantear que son 120 MM de US$. Tampoco se deducen el 40% del valor de la inversión, ya que solo se puede deducir la inversión en paneles e inversores, no entra el valor de la estructura, costo de empleados, grúas, o material eléctrico», indica la asociación.

Explicación íntegra de la ASEEFEER

Pues bien, viéndolo así pareciera que la solar le esta haciendo un hoyo a las arcas del Estado, y que no tendría mucho sentido apoyarla mucho tiempo… pues no, todo lo contrario.

Pasamos a explicar de la forma mas sencilla posible las razones por las que la energía solar de autoconsumo deja beneficios, y muchos, a las arcas del Estado.

Partimos del supuesto que se han instalado 240 MW en empresas los últimos 10 años, y vamos a suponer que los proyectos de paneles solares de estas empresas se amortizan en 3 años de media. Esto quiere decir, que se han invertido 300 millones de dólares en total y que se han ahorrado la suma de 100 millones todos los años. Por ende, esos 100 Millones de dólares de ahorro de energía que antes esas empresas lo declaraban como un costo en su declaración de la renta, ahora como es un ahorro y se lo están ganando, es un beneficio de 100 millones anual que tendrá que pagar el 27% de ISR y el 10% de repartición de beneficios entre sus socios. En virtud de esto podemos asegurar que anualmente se han pagado 37 millones de dólares a la DGII producto de la acción directa de haber instalado paneles solares, sumando en 10 años la cantidad de 370 millones de dólares el dinero recibido por la DGII.

Pero no se queda ahí, las empresas instaladoras han facturado también la suma de 300 millones, por ende tuvieron beneficios, en el orden de media de un 7%-10%, lo que arroja un pago de impuestos en 10 años de unos 11,1 millones de dólares.

Sorprendidos quedamos cuando vemos que solo con los aportes directos al ISR de las empresas que reciben los incentivos y de las empresas instaladoras de paneles solares, la DGII ha recibido en 10 años las suma de 381,1 millones de dólares. Si restamos el aporte que ha hecho el Estado por via del crédito fiscal que son 120 millones, podemos asegurar y celebrar de que este sector ha representado mas de 261 millones de dólares a las arcas del Estado por vía de impuesto directo de ISR.

Aquí no estamos contando con los pagos de impuestos que se realizan de los salarios de los empleados de las empresas instaladoras, que son mas de 9 mil personas. Tampoco los itbs y los impuestos de los consumos de estos empleados ni de los negocios que reciben estos gastos. Tampoco los impuestos que pagan las empresas que están involucradas en este sector, como los bancos, grúas, ferreterías, abogados, etc, que pagan impuestos de los ingresos provenientes de los servicios que ofrecen a este sector. Además que las empresas que tienen paneles se vuelven mas competitivas, pueden bajar el precio de sus productos para vender más, ganar mas y de este modo pagar más impuesto sobre la renta.

Decía Don Pepin Corripio que toda empresa está destinada a quebrar, y no quiebran debido a la gestión de sus empresarios y colaboradores, así como por la ayuda del socio de todas las empresas que es la DGII. Sin duda, cada día más, la energía solar de autoconsumo es una de las decisiones mas importantes para poder mantener nuestras empresas abiertas, contratando personal, sanas y ganando dinero.