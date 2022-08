Email it

El juez Juan Rodríguez Consoró dictó ayer prisión preventiva a uno de los implicados en la muerte del hijo del diputado Darío Zapata.



La medida de coerción fue impuesta a Julio César Ibert Jiménez, de 29 años, quien deberá cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, por su vinculación al atraco en el que se dio muerte al joven Dabel de Jesús Zapata Rosa, de 33 años



Tras escuchar los alegatos de la defensa y los del Ministerio Público, el magistrado de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, entendió que la prisión preventiva es la medida idónea para que el imputado no se sustraiga del proceso.



A la salida de la sala de audiencias, el diputado Zapata no ofreció declaraciones a la prensa, mientras la defensa del imputado insistió en que este no es culpable del hecho, sino un hermano suyo, que lleva su mismo nombre.



Las abogadas del imputado indicaron que apelarán para que la sentencia del juez sea revocada.