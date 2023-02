Email it

La Conferencia del Episcopado Dominicano llamó, ayer, a seguir fortaleciendo un la independencia del Ministerio Público y que sigue siendo una tarea pendiente la independencia de los jueces y la despolitización de la justicia.



En un documento emitido con motivo del 179 aniversario de la Independencia Nacional, la Iglesia señala que todavía quedan grandes desafíos para lograr un sistema judicial que responda a las necesidades de todos los ciudadanos.



“La justicia dominicana tiene que seguir trabajando para garantizar la protección de los testigos y las víctimas, la igualdad entre las partes, agilizar los procesos, disminuir los costos de los procesos para que los más pobres no se vean obligados, por razones económicas, a cumplir condenas más largas, la eliminación del tráfico de influencia en la administración de la justicia”, refiere el comunicado.



También hace referencia a la necesidad de descentralizarla; tener un personal suficiente y adecuado para poder responder a la agilización de los procesos y seguir fortaleciendo la independencia del Ministerio Público.



“Es tarea pendiente la independencia de los jueces, la despolitización de la justicia y el hacer de la honestidad y la transparencia su estandarte a seguir”, apunta el documento firmado por los prelados.



Policía Nacional y la sociedad



También hizo un llamado a los miembros de la Policía Nacional a que colaboren con el proceso de reforma en el que se encuentran sometidos, al tiempo de reiterar el llamado para que se apruebe un Código Penal que respete la dignidad de la persona humana, que facilite la persecución y la condena de los actos de corrupción.



La Iglesia invita al pueblo dominicano a asumir un “compromiso social encaminado al fortalecimiento de nuestro sistema de justicia”, que tenga como propósitos cumplir las leyes, denunciar los males de forma responsable, ser honestos en el comportamiento público y privado, rechazar los actos de corrupción, no utilizar los medios de comunicación para influir en la toma de decisiones judiciales, y que la justicia sea igual para todos, para no dar lugar a la impunidad.



El Episcopado explica que para cumplir este compromiso juegan un papel importante la familia, el sistema educativo, los partidos políticos, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Policía Nacional, los medios de comunicación, de manera especial las redes sociales, y las entidades religiosas, de las cuales como “Iglesia católica, que camina en espíritu sinodal en la República Dominicana, nos comprometemos a testimoniar la honestidad institucional, personal, familiar y social, viviendo la transparencia”.

Mensaje 2022

“Hacemos un llamado a todos los dominicanos para que pongamos nuestro empeño en fortalecer el valor de la honestidad en nuestro país, y así avancemos en la superación de los males que empañan nuestra realidad y construyamos juntos una sociedad más honesta, con hombres y mujeres transparentes, coherentes y justos”, concluye el comunicado difundido por la iglesia en ocasión del aniversario de la Independencia Nacional y va orientado a tratar temas de interés nacional.