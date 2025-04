La elección de los cinco miembros de la Cámara de Cuentas (CCRD) para el cuatrienio 2025-2029 genera opiniones encontradas en integrantes de la comisión especial del Senado a cargo de ese proceso electivo.



En el tema se pronunciaron también legisladores que no son miembros de la comitiva.



Guillermo Lama (PRM-Bahoruco), presidente del equipo senatorial, desmintió que la Fuerza del Pueblo (FP) torpedee los trabajos de la comitiva.



Su comentario fue en el marco de las declaraciones del comisionado Rogelio Genao (PRSC-La Vega), quien había asegurado que el retraso del informe a presentar ante el hemiciclo obedecía a un supuesto boicot de la oposición.



Lama detalló que la comisión tenía previsto presentar su informe en la sesión del Senado de este jueves, pero que al no haber convocatoria, la escogencia de la nueva Cámara de Cuentas se presentará el martes, con el propósito de que no que se filtraran los nombres de los cinco candidatos a elegir y se generen “situaciones”.



De su lado, Gustavo Lara (PRM-San Cristóbal) señaló que confía en que los comisionados de la Fuerza del Pueblo votarán a favor del informe de los cinco miembros de la Cámara de Cuentas pendiente para la próxima semana.



El equipo integrado por 11 senadores recibió de la Cámara de Diputados cinco ternas de finalistas (15 preseleccionados) a dirigir el órgano de control. La comisión “arrancó” el pasado lunes con las entrevistas a los 15 preseleccionados, quienes ya habían sido evaluados por los diputados.



Espiritusanto culpa a la Cámara de Diputados y al PRM



El senador Eduard Espiritusanto (FP-La Romana) negó que el partido opositor objete el proceso de escogencia de la nueva CCRD y culpó a la Cámara Baja por enviar unas ternas de candidatos las respectivas calificaciones. Afirmó que el PRM quiere imponer de manera “dedocrática” (arbitraria) los nuevos integrantes del órgano extrapoder.



Ortiz dice que hay consenso en cuatro miembros CCRD



El senador Aneudy Ortiz (PRM- San José de Ocoa) dijo que la comisión tiene consenso en elegir cuatro de los cinco miembros de la entidad fiscalizadora, pero que la oposición quiere incluir a un candidato que pertenece a una de las ternas de la que atañe a uno de los cuatro señalados. El supuesto consenso abarca la presidencia y vicepresidencia de la CCRD. “Prácticamente hay diferencias solamente en un miembro”, subrayó.

Dice aprobarían informe aunque FP se marche

El senador Dagoberto Rodríguez (PRM-Independencia) -quien no es miembro de la comisión especial- afirmó que “aunque la oposición se pare y se vaya” al momento de votar por el informe en el hemiciclo legislativo, los oficialistas lo van a aprobar. La razón por la cual la Cámara Alta convocó sesión para el próximo martes 8 de abril y no para este jueves, fue, según precisó, porque la “mayoría” de los senadores tenían compromisos para hoy.