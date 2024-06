ESCUCHA ESTA NOTICIA

Madrid – La destacada empresaria y escritora dominicana radicada en Madrid, Lilian Núñez, tuvo el honor de firmar ejemplares de su aclamada novela «Luciérnagas en el Mar Caribe» durante la Feria del Libro de Madrid, uno de los eventos literarios más importantes del mundo.

Núñez, autora de Luciérnagas en el Mar Caribe entre otras y reconocida empresaria, se dedica a la literatura por vocación, buscando llevar sus historias a un público amplio y diverso. «Luciérnagas en el Mar Caribe» es su cuarta novela, con la que desea seguir dando pasos firmes para llevar sus libros a lo más alto y continuar honrando sus raíces, destacando el orgullo dominicano por donde va.

Durante la feria, recibió una cálida acogida tanto de españoles como de latinos residentes en Madrid. «Me llena de orgullo ver cómo los latinos se movilizaron para apoyar mi libro. Me siento muy afortunada, ya que no es fácil que un latino deje de trabajar para venir a apoyar a una escritora, teniendo en cuenta que los emigrantes necesitamos trabajar para vivir», expresó Núñez.

Esta es la segunda vez que Lilian Núñez participa en una firma de libros en la Feria del Libro de Madrid, un evento que congrega a escritores de renombre mundial. La autora sueña con poner en alto sus raíces para que todos los latinos se sientan orgullosos de lo que son capaces de lograr. «No solo lo malo se debe destacar, sino también las cosas que valen la pena», afirmó.

A pesar de haber recibido poca ayuda en su trayectoria, Núñez no se desanima. «He aprendido que cuando las cosas no vienen a ti, debes ir a buscarlas. Así es como estoy consiguiendo todo lo que me propongo, paso a paso, hasta encontrar mi espacio. Confío en que lo tendré, porque no tengo miedo a trabajar; más bien disfruto del trabajo bajo presión», añadió.

Sobre Lilian Núñez

Lilian Núñez es una destacada empresaria y escritora dominicana radicada en Madrid. Con cuatro novelas a su nombre, su pasión por la narrativa, explorando vivencias y sueños de otros, además de evidenciar las injusticias del mundo le lleva a disparar fuerte con la única arma con la que cuenta que es una pluma, y como dice ella, El arma más mortífera que existe. Su última obra, «Luciérnagas en el Mar Caribe», ha capturado la atención de muchos lectores y sigue generando interés en el ámbito literario.