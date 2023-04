Email it

La República Dominicana es una sociedad que desdeña a las personas mayores y que tampoco quiere envejecer, así lo sostiene la doctora Marcia Castillo, que considera que dicha actitud de la población evidencia la falta de políticas estatales para combatir las afecciones que atañen a los ancianos, como el mal de Parkinson.



“Todo lo que se hace aquí es para evitar enfermedades infectocontagiosas, que pueden poner en la palestra la crítica hacia las políticas estatales sanitarias, pero los envejecientes aquí no tienen dolientes, y más los de patologías crónicas”, expresó.



Al conversar con este medio, la especialista en neurología manifestó que tanto el Ministerio de Salud Pública (MSP) como el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), deben de desarrollar estrategias a favor del referido grupo poblacional que estén orientadas al conocimiento y tratamiento de los padecimientos neurodegenerativos.



Según la facultativa, el parkinson es uno de ellos, y está solo detrás del alzheimer como uno de los que tienen mayor prevalencia a nivel mundial.



Informó que en los últimos cinco años la tasa de afectados se ha duplicado, y globalmente en estos momentos existen alrededor de 8.5 millones de personas con la afección que se caracteriza por causar rigidez, lentitud, temblor y congelamiento corporal en quienes la padecen.



Asimismo, destacó que la enfermedad que desgasta física, económica y moralmente al paciente y a la familia, suele ocasionar trastornos a la conducta del sueño y del estado anímico.



Resaltó que el parkinson no discrimina, y es que a pesar de que ocasionalmente afecta a personas mayores de 65 años, también puede aparecer en jóvenes porque cada vez surgen más mutaciones genéticas que producen la patología neurológica.



En ese sentido, agregó que cerca del 30 por ciento de los que sufren la condición la heredaron de algún familiar y que el covid-19 contribuyó a que se notificaran más casos.



Ayuda



A través de la Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson (Fundoconedep), las personas afectadas con la enfermedad en el país reciben medicamentos para contrarrestarla, pero además consiguen insumos para cubrir necesidades básicas, y a los que están menos estables se les ofrecen pañales y hasta sillas de ruedas.



Castillo es la directora médica del colectivo sanitario que ya tiene 12 años, y desde el cual al menos 300 personas obtienen los fármacos para tratar la enfermedad de manera gratuita, por un acuerdo de colaboración que firmaron junto al Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promesecal).



Dijo que pese a las grandes inversiones de fundaciones internacionales como la del actor Michael J. Fox, y a las terapias y cirugías de vanguardia, aún no hay un tratamiento curativo contra la enfermedad, y los que existen son para mejorar la calidad de vida y la dignidad de todos los pacientes.

Llaman a mantener el tratamiento de parkinson

En ocasión de conmemorarse ayer el Día Mundial contra el Parkinson, la doctora del Servicio de Neurología del hospital Francisco Moscoso Puello, Pamela Bidó Cedano, recomendó a los parientes de los pacientes de la enfermedad no descuidar su tratamiento médico. En nota de prensa, la especialista dijo que la medicación temprana ayuda a retrasar la evolución de los síntomas corporales que pueden producir la afección.