Esposa de Leonardo Faña sale en su defensa; afirma “es totalmente inocente”

Santo Domingo.- La esposa del suspendido director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, acusado de presunta violación sexual contra una empleada de la entidad, expresó que su esposo “es totalmente inocente”, debido a que el funcionario no salió con una niña sino con una mujer.

“¿Fue con una niña que él salió? fue con una mujer, independientemente de lo que hubiese pasado, a una mujer tu no le pones la mano si ella no quiere. ¡Carajo, eso es así! No fue una bebé y eso no ocurrió, no ocurrió”, argumentó la señora identificada como Luz Villar.

Indicó que detrás de las acusaciones que le hace el Ministerio Público a su esposo Leonardo Faña, están “personas poderosas” que buscan hacerle daño por varias denuncias que el funcionario denunció durante la gestión del pasado gobierno.

“Hoy le tocó a Leonardo. Cuídense todos ustedes y cuiden a sus familias y a sus hijos”, le exhortó la señora a la prensa, luego de que la jueza de la Tercera Sala Penal de la Corte del Distrito Nacional, Nancy Juaquin, dictará dos meses de prisión preventiva a Faña, a cumplir en la cárcel de Najayo Hombres.

Mientras se llevaba a cabo la audiencia a las afueras de la Corte de Apelación, decenas de allegados y familiares con pancartas en manos pedían la libertad del suspendido funcionario.

“Aquí hay un pueblo que va luchar por ese hombre serio que hoy lo está trancando la corrupción”, vociferó el comerciante Ceferino Leiva.

Se recuerda que el pasado 18 de enero, la gerente financiera del Instituto Agrario Dominicano (IAD), María Isabel Flores Encarnación, acusó al director de esa institución de agresión sexual.

Según la mujer, luego de su designación en el IAD, Faña le habría insistido que ambos sostuvieran reuniones privadas fuera de la institución, a lo que ella siempre se opuso. Sin embargo, en una ocasión, en su insistencia, la pasó a buscar por un centro comercial del Distrito Nacional y ese día la habría agredido sexualmente.

Aunque la empleada desestimó la querella que interpuso, el Ministerio Público continúa con la acción penal de oficio.