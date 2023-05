El centro ofrece cuidado integral a hijos de estudiantes universitarias, así como asistencia legal y psicológica

A la edad de 14 años, Cristal Cabrera dio a luz a su primer hijo. El hecho de convertirse en madre a edad temprana no sepultó su sueño de crecer profesionalmente. Sabía que no sería fácil, pero con determinación terminó el bachillerato y está a punto de obtener el título que la acredita como licenciada en Comunicación Social.



Fueron muchas las veces que, al no tener con quién dejar a su pequeño, lo llevó a las aulas. Más adelante, contra todo pronóstico, a sus 18 años, logró entrar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).



En medio de su carrera, Cristal queda embarazada de su segundo bebé. Es cuando se entera de que la universidad cuenta con una estancia para niños y niñas de estudiantes de la academia que presentan limitaciones para estudiar por no tener quién cuide de sus hijos mientras estudian.



El pasado viernes, en medio de un agasajo para las madres beneficiarias del programa, le tocó dar las gracias al personal que con esmero cuida de su hijo y de otros infantes con edades comprendidas entre tres meses a cinco años.



“Jardín Infantil Progresando” empezó a ofrecer sus servicios en 2007 en la sede de Santo Domingo de la UASD, entidad que lo administra. Nace como un proyecto de atención integral asumido por el Despacho de la Primera Dama, en ese entonces dirigido por Margarita Cedeño.



Ya en 2008, llega este modelo al recinto UASD de Santiago. El centro, ubicado en la Ciudad Corazón, fue un soporte para 8 mil 830 madres estudiantes que pasaron por las aulas de la universidad estatal.



En 2019, en la gestión de la rectora Emma Polanco, el Consejo Universitario decide refrendar la resolución 523-19, del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, que aprueba el cambio de nombre de Jardín Infantil Progresando a Estancia Infantil UASD.



El espacio de atención a la primera infancia cumplirá en agosto 16 años de existencia. Actualmente, la UASD está inmersa en la instalación de cinco estancias infantiles en los centros Barahona, Nagua, Bonao, Valverde Mao y en la sede central.



El plan de extensión nace como resultado de un acuerdo interinstitucional firmado entre el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, (MESCyT) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).



Según el convenio, los espacios físicos serán suministrados y habilitados por la academia, mientras que el equipamiento corresponderá al Ministerio de Educación Superior. De su lado, el Inaipi suplirá los alimentos, supervisión de personal, evaluación de este, y supervisión del equipamiento.



En tanto, las autoridades universitarias se encargarán de sugerir el personal disponible con las competencias requeridas por el Inaipi, como psicólogos, pedagogos, personal administrativo, abogados, pediatras, profesores de educación inicial, enfermeras, conserjes y seguridad.



Se estima que para el próximo semestre inicien los servicios en al menos dos de estos centros, informó Beatriz Terrero, directora de la Estancia Infantil UASD en Santo Domingo.



En tal sentido, valora el esfuerzo encaminado a beneficiar a estudiantes de otras localidades que necesitan un pie de amigo para formarse como profesionales en distintas áreas.



Conforme a las estadísticas suministradas por la dirección del recinto, en los últimos diez años, 30 madres beneficiadas con el programa, en la sede central, lograron graduarse.



Lastimosamente, son muchas las estudiantes que declinan porque no alcanzan a cubrir los gastos del transporte y la alimentación de sus hijos. Los servicios ofrecidos por la estancia no incluyen un programa alimenticio hasta ahora.



Al respecto, la directora Terrero dijo que gracias al acuerdo gobierno-universidad lo concerniente a la alimentación será suplido. “Aquí hay muchas madres con muchas necesidades”, cuenta a elCaribe.



Por consiguiente, propone que el Ministerio de Educación asigne un subsidio de RD$5,000 mensuales para que madres estudiantes tengan una ayuda y así no se vean obligadas a abandonar sus estudios.



Recordó que el centro no recibe presupuesto directo, sino que la “universidad con sus demás dependencias nos ayudan. El Decanato de Humanidades es el que tiene la carga de la estancia”.

Estancia infantil está abierta 12 horas al día

La Estancia Infantil UASD ofrece de forma gratuita servicios de cuidado, estimulación temprana y desarrollo infantil en horarios de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, en dos tandas. Adicional, las beneficiarias del programa reciben asistencia en áreas de psicología, planificación familiar, asistencia legal en derecho de familia (manutención alimentaria, violencia de género, reconocimiento de hijos). El centro cuenta con una unidad medida. Asimismo, los padres reciben capacitación en prácticas saludables del desarrollo de los hijos. Para ser beneficiaria de estos servicios, se requiere ser estudiante activa y de escasos recursos. La universidad se reserva el derecho de dar prioridad a los casos que requieran mayor necesidad.

Beneficiadas

Uno de los centros, ubicado en la Ciudad Corazón, ha beneficiado a 8 mil 830 madres estudiantes desde su creación