Discursos machistas, invisibilidad de la presencia femenina, comentarios denigrantes, lenguaje sexista, son parte del día a día en los medios de comunicación.



Esto lo revela el estudio “Monitoreo de la presencia machista en los medios de comunicación dominicanos”.



Los hallazgos del estudio fueron socializados en la entrevista Despierta con CDN, donde sus autoras, las periodistas Ramieri Delgadillo y Millizen Uribe destacaron que hay gran disparidad en torno a la presencia de hombres invitados a los medios de comunicación.



Las periodistas destacaron que el estudio arroja que solo el 21 por ciento de las mujeres son tomadas como fuentes en los diferentes espacios.



Asimismo se encontró que el 42% de los programas hacían comentarios relativos al cuerpo de las mujeres.



El informe también revela que el 77 por ciento de los invitados a los programas de paneles de televisión y de radio son hombres vs el 23 por ciento correspondiente a las mujeres.



En tanto que en la prensa escrita se evidenció que quienes aparecen en las portadas de los medios de comunicación son en su mayoría hombres, 244 vs 60 mujeres.



De igual forma, durante el período de estudio de nueve meses, según la investigación, hubo tres mil 110 hombres en portadas vs mil 205 mujeres.



“Además se encontró que los hombres que aparecen en portadas son los extraordinarios (el presidente de la República, de la Suprema, el gobernador del Banco Central y demás), pero los pares de esos hombres no aparecen”, detalla el estudio.



También detalla que las mujeres solo fueron portadas en contextos de crisis, sobre todo aquellas relacionadas a tragedias sociales como dengue y asuntos de género.



El estudio forma parte del proyecto Mujeres Unidas contra la Cultura de Violencia Machista.