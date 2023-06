Excolaboradores del Metro de Santo Domingo reiteraron que la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) incumple con el acuerdo en el que se comprometió a no hacer desvinculaciones injustificadas.



“El pasado 14 de enero, se hizo un acuerdo con la firma del director de la institución, el director del MAP y nuestros abogados, donde se comprometían, específicamente en el punto siete, a no hacer desvinculaciones injustificadas, ni como represalias y esto es lo que estamos viendo”, explicaron Luis Miguel Peña, y Jerónimo Encarnación en una entrevista en el programa Despierta con CDN.



Encarnación, quien es exoperador de estación, manifestó que su cancelación fue arbitraria, alegando que no fue informado con antelación como establece la ley.



Tanto Peña como Encarnación, quienes son miembros del comité gestor de la asociación de empleados, coincidieron en que se han reunido en ocasiones anteriores con el director de la Opret, Rafael Antonio Santos Pérez, en busca de llegar a un acuerdo, entre los que plantean un aumento salarial.



“Hablando de mi desvinculación…ahí se cometieron muchísimos errores, porque primero mi contrato que se firmó en el 2008 dice empleado de carrera administrativa, operador de estación. Segundo dice que para desvincularse deben informarse con 15 días de antelación”, precisó.



Ante el llamado que realizó anteriormente el titular de la Opret a los empleados para que acudan a su oficina a un posible acuerdo, Peña aseguró que ya no confían en su palabra.



“Es que nosotros no confiamos ya en las cosas que él dice, por ejemplo mire, él vino a este medio de comunicación y alegó inclusive que solamente conductores están conduciendo y no era así”, dijo.



Explicó que, en el día de ayer, los trenes estaban siendo conducidos por dos miembros del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro, cuatro despachadores, dos responsables de línea, estos últimos son los supervisores de los operadores de estación y de los conductores. En ese mismo orden, precisó que, para entrar a la institución, el personal debe empezar en el área de boletería o consejería y más adelante, por un concurso ir escalando a otras posiciones. Afirmaron que el salario que ganan, actualmente, es de 37,800 pesos mensuales, y este es el nivel mínimo por su categoría de técnicos.

¿Qué dice acuerdo entre colaboradores y la Opret?

Entre los puntos que establece el acuerdo entre los colaboradores y la entidad, se encuentran el pago de horas nocturnas, mejorar el ambiente, las condiciones laborales, la adecuación y remodelación de los baños de la estación María Montez y el comedor de la estación Centro de los Héroes. Piden condiciones laborales y un salario digno “Simplemente queremos que se cumplan las cosas que se nos han prometido desde el 2021”, reclaman.