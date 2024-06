Al debate en torno a las reformas planteadas por el Gobierno, se suman opiniones divergentes de expertos en derecho constitucional en cuanto si es necesario o no modificar la Constitución en lo tocante al controversial punto de la reelección.



El abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez consideró que se puede echar a andar un proceso de modificación constitucional, en los términos planteados por el presidente de la República, Luis Abinader. El mandatario plantea colocar “un candado a la reelección”, para que se mantenga la prohibición presidencial más allá de un segundo período consecutivo.



Rodríguez sostiene que hay razones válidas para una reforma a la Constitución. La más trascendente de todas, desde su óptica, es la necesidad de hacer más rígido el mecanismo de reforma de la Carta Magna cuando la modificación toque el régimen de elección, reelección o duración del mandato presidencial.



“Yo prefiero hablar de hacer más rígido el proceso de reforma, y eso tiene que ver, no solo, pero esencialmente con el incremento de los regímenes de mayoría que regulan todo el procedimiento de reforma constitucional para cuando la reforma tenga entre sus objetos el régimen de elección, reelección y de permanencia en el Gobierno”, explicó.



El jurista recalcó que la continuidad en el Gobierno y el incremento de poder fue la base del primer régimen despótico que tuvo la República Dominicana en la génesis misma de su experiencia constitucional.



En cambio, el experto en Derecho Constitucional y Administrativo, Manuel Fermín Cabral, sostiene que una vez reunida, luego de aprobada la convocatoria a través de la ley de necesidad de reforma de la Carta Magna, la Asamblea Nacional Revisora pudiera desbordar el ámbito de la reforma y meterse en otros aspectos que no sean los que en principio estén debatidos.



“Entiendo que es innecesario someter al país a un estrés institucional, como conlleva hablar de una reforma constitucional y, sobre todo, hablar del tema de la duración del mandato del presidente”, dijo.

Finjus: hay que tomar en cuenta leyes pendientes

El vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, sugirió que en este contexto se tomen en cuenta las leyes pendientes. Consideró que no se puede hablar solo de “una eventual reforma a la Constitución, de una eventual reforma fiscal, sino que tenemos que comenzar a poner sobre la mesa leyes que debieron ser aprobadas hace más de una década y que aún en el Congreso no se han generado los consensos necesarios para aprobarlas”.