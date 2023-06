Email it

Encontrar posibles soluciones al problema del sargazo, mediante la identificación de alternativas de uso esta alga, fue el motivo que reunió ayer a expertos en la materia durante la Conferencia Regional “Convertir el Sargazo en Oportunidad” que auspició la Unión Europea que se ha definido como un interesada en que este fenómeno sea controlado y erradicado.



La embajadora de la Unión Europea en la República Dominicana, Katja Afheldt, llamó a todos los países a unir esfuerzos, tras manifestar que el mayor problema del sargazo es el tiempo porque la situación ya es enorme porque se ha proliferado.



“Es evidente que ningún país puede encontrar una solución sola por ese fenómeno y entonces necesitamos una colaboración regional en la cual cada uno de los países afectados contribuyan con sus ideas, con sus experiencias para encontrar una solución en el inmediato plazo, que es importantísimo porque ya está en las playas, pero también en el medio y el largo plazo porque hay que manejar el fenómeno como está ya hoy, pero también hay que pensar en investigar más las causas del sargazo porque por el momento no sabemos muy bien de dónde viene y cómo crece”, expresó Katja Afheldt.



Más investigación y cooperación



Durante sus palabras, la representante de la Unión Europea en el país, hizo hincapié en la necesidad de que las investigaciones sobre las causas de la producción del sargazo sean esclarecidas como plan a largo plazo.



“El problema ya está enorme, pero bueno hay que empezar y hay que ver cuáles son las soluciones más interesantes porque las soluciones más interesantes son las que tienen un interés comercial porque ese problema no se resuelve solamente con fondos de gobierno o fondos de las cooperaciones. Ese problema necesita al sector privado”, dijo.



De su lado, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, pronunció que las soluciones fruto de los esfuerzos no deben buscarse o generarse de manera aislada, porque así “no lo lograremos”. “Las algas marítimas también co-existe un foco de oportunidad que van, prima facie, desde la recolección y disposición adecuada del sargazo para su uso como materia prima en la producción de bioplásticos o fertilizantes, biocombustibles, alimentos para animales, materiales de construcción, entre otros usos, hasta la implementación de barreras flotantes para evitar su llegada a las costas”, manifestó el canciller.

Hay posibles soluciones, pero son costosas

El ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, indicó que las posibles soluciones al problema del sargazo están planteadas, pero que todas son costosas y por tal razón, están siendo analizadas. “Esto tiene un costo, una serie de dificultades, por ejemplo cómo secar el sargazo sin que se pudra, o sea, hay una serie de aspecto técnicos que ir resolviendo y el propósito de esta reunión, es compartir a nivel internacional la experiencia”, puntualizó