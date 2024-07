SAN FRANCISCO DE MACORÍS – Con la satisfacción del deber cumplido, en medio de una emotiva ceremonia cargada de reconocimientos y profundos agradecimientos, la ex presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Duarte entregó la presidencia de la institución a su nuevo presidente, tras dos exitosos años al frente de ese organismo cameral.

Perla María Pérez Heredia, una mujer dedicada al servicio permanente a las instituciones relacionadas con el desarrollo comercial y filantrópico de la comunidad, aprovechó el cierre de su gestión para presentar los logros alcanzados, dejando un gran ejemplo y huellas imborrables.

El Club El Mayorista fue el escenario de la gala donde Pérez Heredia destacó los éxitos de su gestión, trabajando estrechamente con los diversos sectores de la sociedad francomacorisana y las diferentes cámaras de comercio del país, agrupadas en la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (FEDOCAMARAS), presidida por Manuel Aníbal Díaz Núñez.

Al presentar los detalles de su gestión al frente de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Duarte, Pérez Heredia expresó su agradecimiento: «Primero a nuestro Dios por darme la fuerza necesaria, y a los miembros de la junta directiva y todos nuestros asociados por brindarme la oportunidad y el honor de convertirme en la primera mujer en presidir esta institución en sus más de 80 años de existencia, fundada por hombres de inmensa nobleza que hoy engalanan nuestra galería de ex presidentes».

Pérez Heredia destacó que su paso por la institución fue lleno de experiencias enriquecedoras, recorriendo el país de norte a sur a través de FEDOCAMARAS, siempre representando los intereses del comercio en general.

«Quiero expresar que, como forma de reconocer a nuestros ex presidentes, tanto a los que ya no están físicamente con nosotros como a los que aún viven, hemos restaurado nuestra galería de ex presidentes colocando sus fotografías en el salón de eventos Ing. Osvaldo Ulises Reynoso Mendoza, gracias a la iniciativa de nuestro Relacionista Público, el periodista Narciso Acevedo», añadió Pérez Heredia.

En su rendición de cuentas, destacó el trabajo para dejar completamente saneadas las finanzas, gracias al equipo económico que trabajó con pulcritud y buen manejo.

Además de presentar los informes económicos, Pérez Heredia aprovechó la ocasión para otorgar reconocimientos a personalidades nacionales, directivos de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Duarte, y miembros destacados de la sociedad francomacorisana que contribuyeron desde sus respectivas instituciones.

Santiago Hazim, director Nacional del Servicio Nacional de Salud (SENASA), y la representante del INFOTEP, la directora Rafael Santos Badia (recibido por Arileyda Tineo), fueron algunos de los primeros en ser reconocidos.

En el plano local recibieron placa de reconocimiento el director regional del Comando Nordeste de la policía Nacional, general de brigada Natera Melenciano, seguido por el cuerpo de bomberos civiles en la persona de su director el general de brigada, Luis Elías Esmurdoc Rodríguez, todos agradecieron por separado la distinción de ser reconocidos or la Cámara de Comercio.

Pérez Heredia como una forma de expresar su agradecimiento

entregó placas de reconocimientos a los miembros de la Cámara de Comercio y

Producción de la provincia Duarte empresario Don Félix Manuel Rafael Soriano,

tesorero de la institución y al periodista Narciso Acevedo, relacionista.

En tanto, que Manuel Aníbal García Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio FEDOCAMARAS, entregó una placa de reconociendo a la saliente presidente Perla María Pérez Heredia, también el entrante presidente Juan María García Then en nombre de la directiva entregó otra placa a la expresidente.

También el equipo de colaboradores hizo entrega de una placa, donde la encargada administrativa Efigenia Frías, dio lectura al mensaje de la distinción en nombre del personal, destacando el eficiente trabajo que realizó Perla Pérez al frente de la institución

En el evento participaron delegaciones de las diferentes cámaras de comercio del país, así como personalidades invitadas. Entre ellas, Johanna Reyes, directora ejecutiva de FEDOCAMARAS, Jackeline Sosa, presidenta de la Cámara de Comercio de San Juan, junto a Solange Vargas, directora ejecutiva

Luis Heriberto Álvarez, presidente de la Cámara de Espaillat y Elvin Álvarez, Suplente Vocal

José Casimiro Molina, presidente de la Cámara de Valverde.Simeón Rodríguez, en representación de la Cámara de Comercio de Peravia.

Entre las autoridades presentes se encuentran Elexido Paula, director de La Oficina de Desarrollo de la Comunidad, Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Smarlyn Rodríguez, Procuradora Fiscal de Duarte, Claudio Fernández Martí , director Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio, entre otras personalidades