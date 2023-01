Email it

El pastor Ezequiel Molina Rosario dijo estar preocupado por el rumbo que lleva el país, el cual consideró no luce promisorio debido al desorden, que según afirma, va en aumento en la sociedad dominicana.



Molina Rosario, quien también preside el Ministerio de Adoración de la Iglesia Mahanaim, expresó su preocupación durante su participación en la concentración Batalla de la Fe 2023, celebrada ayer en el Estadio Olímpico Felix Sánchez. Este evento, como cada 1 de enero, concentró a miles de cristianos.

“Como patriota y ciudadano siento por el futuro de nuestro país; porque somos conscientes de que el rumbo que llevamos no es nada promisorio, más bien luce tétrico. Cada día las cosas andan peor y el desorden va en aumento en nuestra sociedad”, dijo el religioso.



“Ejemplo de este desorden son los ayuntamientos o alcaldías y el honorable Congreso. Pues en el Congreso hay leyes básicas para el desarrollo o la convivencia pacífica, que llevan hasta 20 años dando vueltas en los escritorios y por intereses de grupúsculos no son aprobados a pesar de haber sido hasta consensuados, discutidos y refrendados por la sociedad”, precisó Molina Rosario.



En ese sentido, mencionó la ley que crea el Ministerio de Familia, la Ley de Partidos, la Ley de Régimen electoral y el Código Penal entre otras.

El Clamor de un pueblo



El mensaje principal de La Batalla de la Fe este año, fue predicado por el pastor Ezequiel Molina hijo, quien abogó por un avivamiento de la iglesia, tras considerar que en estos momentos se encuentra arrinconada “por una sociedad en rebelión contra Dios, y que se levanta con violencia contra los valores morales y espirituales”.



Dijo que una parte del liderazgo de la iglesia son cuestionados en aspectos de su vida como falta de integridad, doble moral, amor al dinero etc.



También criticó la situación de muchos jóvenes menores de 20 años en los barrios, que son influenciados por artistas urbanos como Bad Bunny. Tokisha, Rochi RD, La Demente, La Materialista, entre otros.



Llamó a los padres a no contribuir a que sus hijos vayan a lo que llamó espectáculos deprimentes donde se promueven los vicios, el consumo de drogas y la promiscuidad sexual. Asimismo, dijo que las empresas y los partidos políticos no pueden seguir utilizando a esos “malos ejemplos” , como rostros o figuras publicitarias, ni patrocinar sus espectáculos.



“Esos influencers o modelos son personas por las cuales nosotros sentimos pena. Para nosotros son víctimas de un sistema de injusticia y maldad que los ha convertido en protagonistas de esta barbarie”, agregó durante el 59 aniversario de La Batalla de la Fe, donde participaron artistas como Cales Louima, Chanel Nova, Rocio Crooke, Grupo Grace, entre otros.



Oración por cristianos aspirantes a cargos



Durante una de sus intervenciones en la Batalla de la Fe 2023, el pastor Ezequiel Molina Rosario solicitó una oración por algunos cristianos con aspiraciones políticas, entre estos Dio Astacio, quien aspira a la alcaldía de Santo Domingo, Altagracia de los Santos, diputada por Santo Domingo Este, entre otros. La oración estuvo a cargo de Ezequiel Molina hijo, quien pidió para que los aspirantes pudieran alcanzar las posiciones a las que aspiran y a través de ellos, puedan cumplir su propósito en Dios.