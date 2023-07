Corría el año 1956 cuando Rafael Bello Andino comenzó a trabajar con el expresidente Joaquín Balaguer. Estuvo laborando de cerca con este cuando Balaguer apenas era canciller de la República Dominicana (1955-1957).



Con Balaguer, Bello Andino compartió momentos de entera confianza y discreción en sus gobiernos; y estuvo al lado de este, su líder, por más de 40 años aun cuando no timoneaba el Poder Ejecutivo. Pero también, lo acompañó desempeñando importantes funciones de Estado durante 22 años. Por ello, y muchas cosas más, mencionar su nombre es casi citar a Joaquín Balaguer.



Ayer, a sus 95 años, Bello Andino se despidió del plano terrenal, a la misma edad que falleció su amigo y compañero Joaquín Balaguer, que también murió a los 95 años. Pero además, lo hizo cinco días después de la fecha en que Balaguer dio su último aliento, que fue el 14 de julio de 2002.



Rafael Bello Andino, quien fue secretario de Estado de la Presidencia y de Industria y Comercio en los gobiernos de Balaguer, murió tras permanecer en cuidados intensivos por unos diez días en la en la clínica Corazones Unidos por quebrantos de salud.



Es recordado por su manejo de bajo perfil, su lealtad y entrega a las causas y a la labor de Joaquín Balaguer, a quien honró desde su muerte (en 2002) a través del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) al ocupar la presidencia de esta organización (hasta 2004) y en la Fundación “Joaquín Balaguer”, que también dirigió y en la que continuó estando activo hasta hace poco con el fin de mantener vivo el legado de su guía.



Desde 2010 se fue desvinculando de la vida pública y hacía alrededor de cinco años que no estaba en el día a día de la Fundación, de la que quedó siendo vocal.



Una de sus pocas entrevistas en elCaribe



El 16 de abril de 2013, la periodista Norys Sánchez tuvo la oportunidad de realizar una de las pocas entrevistas a Rafael Bello Andino, en exclusiva para el periódico elCaribe, bajo el título: “Bello Andino: Balaguer creía mucho en el destino”.



En esa conversación, el exfuncionario compartió, con frases cortas y con la prudencia que le caracterizaba, datos históricos sobre su relación con Joaquín Balaguer como presidente, amigo y mentor.



Entre las cosas que contó fue sobre lo que recordaba de Balaguer. “Es muy difícil recordar algo en particular. Ha sido tanto lo vivido, que se me hace difícil. Una frase suya que siempre me ha gustado: ‘Lo he dado todo por el país, lo único que me falta por dar es la vida, y eso lo estoy dando’”, le dijo a Norys Sánchez durante la entrevista.



También cómo definía al expresidente Balaguer. “Un hombre muy dedicado al país, muy dedicado a su familia, a su madre y a sus hermanas. Disfrutaba la política. Disfrutaba su trabajo. Era muy desprendido. Dio todo”, manifestó.



Igualmente, sobre el alto concepto que este tenía de Balaguer como ser humano. “Su desprendimiento era su convicción de que todo era pasajero y que lo único que quedaría serían sus obras. La dedicación del presidente Balaguer competía con su desprendimiento”, expresó en la conversación que tuvo con la periodista Norys Sánchez en 2013.



Sobre su mayor aprendizaje de Joaquín Balaguer, relató a Norys Sánchez que era su dedicación al trabajo y el compromiso con el que asumía las responsabilidades.



“Uno lo iba aprendiendo en el correr del tiempo. Asimilando las experiencias que se iban adquiriendo. De ahí se aprendía”, dijo.

Velatorio en cementerio Jardín Memorial

Los restos de Rafael Bello Andino serán expuestos en el cementerio Jardín Memorial de esta capital situado en la avenida Jacobo Majluta, donde luego será sepultado.



Amigos, cercanos y compañeros de su partido lamentaron su muerte y lo recuerdan con cariño. Además de su prudencia, lo definen como un hombre humilde y sencillo, honesto, y quien siempre evitó las disputas.



Tal es el caso de Federico (Quique) Antún Batlle, actual presidente del Partido Reformista Social Cristiano, quien en su cuenta de Twitter comentó: “Vienen recuerdos de un hombre bueno, leal, discreto y prudente. Me trató siempre con cariño, me aconsejó cada vez que la traición e ingratitud me afectaba, me orientaba. Dios ha de tenerlo a su lado. Descansa en paz querido amigo Rafael Bello Andino, QEPD. Conformidad a su familia”, expresó Quique Antún.



Mientras que, por otro lado, el Instituto de Formación Política (IFP) del Partido Reformista Social Cristiano, extendió su pésame a los familiares, amigos y relacionados de Rafael Bello Andino. “Pedimos al Todopoderoso para que lo lleve a su Santa Casa y dé fortaleza y resignación a sus deudos. ¡Descanse en paz!”, publicó.