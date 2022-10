La senadora Faride Raful afirma que personas con incidencias pudieran estar involucradas en el secuestro de Erick Daniel Cordero Guzmán, el joven de 23 años que desapareció sin dejar rastro en agosto de 2021 y su vehículo apareció calcinado en una comunidad de San Cristóbal.

A juicio de la legisladora oficialista, esta sería la razón por la que los resultados de la investigación no han salido a la luz a más de un año del suceso, pese a que existe suficiente evidencia para que las autoridades hayan podido determinar lo que ocurrió.

La afirmación de Faride Raful, autora del proyecto de ley que busca instalar cámaras de vigilancia en varios puntos estratégicos para ayudar con la ubicación de personas, es respaldada por el testimonio de la señora Ana Luisa Guzmán, madre de Erick Cordero, al señalar que su hijo habría sido secuestrado por militares vestidos con chaleco antibala, mientras los policías a cargo de la investigación habrían desaparecido evidencias.

En ese sentido, la dama asegura que confió en las autoridades y entregó la laptop de Erick Cordero a los policías de investigación, pero se la devolvieron un mes después con la memoria y el disco duro vacíos, razón por la que presume que el secuestro habría sido orquestado por personas poderosas vinculadas al Gobierno.

Narra que el 17 de agosto de 2021, su hijo recibió una llamada de personas aparentemente conocidas, por lo que salió de su casa con una bermuda negra, T-shirt azul cielo, un celular iPhone y un reloj inteligente. Sin embargo, cuenta que esta es la hora que a pesar de las pruebas audiovisuales que tienen las autoridades judiciales no han recibido ninguna respuesta de su paradero.

Solicita que se inicie una investigación en contra del coronel Gómez, a quien acusa de mantener estancada la investigación con suficientes evidencias para dar con los responsables de lo que ha calificado como un secuestro a plena luz del día, perpetrado presuntamente por militares vestidos con chaleco antibala.

Luisa Guzmán expresa que teme que su hijo haya sido asesinado por una persona con la que habría tenido una discusión el viernes anterior. “Él tenía una discusión con alguien, y es de dinero, porque Erick es muy interesado. Escuché cuando alguien le dijo: yo no cojo esa”, comenta.

Dice esperar que el caso no quede archivado en la Fiscalía, pese a que presuntamente la investigación estaría avanzada en un 85% desde hace más de un año.

Otro caso de persona desaparecida con el que las autoridades tampoco dan pie con bola, es el del joven licenciado en Derecho Jesús Cuevas Peña, de 30 años de edad. Los familiares dicen que fue visto por última vez la tarde del 6 de octubre de 2022 en los alrededores de un centro comercial en la avenida Winston Churchill, en el Distrito Nacional, luego de que una compañera lo dejara en ese lugar de trabajo y hasta hoy desconocen su paradero.

“Escucho que suena el timbre y son los amigos personales de él que me dicen ¡Oye! ¿Jesús está en la casa? Y les digo: no. Se miran y me dicen: loco, Jesús no aparece, no nos responde, lo llamamos, su celular está apagado y nada. Entonces, si no está aquí, algo está pasando, me dicen ellos. Tampoco fue a trabajar, tu hermano está perdido”, narra Ariel Cuevas, hermano de Jesús Cuevas Peña.