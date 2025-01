Tras el terror que sembró en las últimas semanas una banda en el kilómetro 20 del municipio de Santo Domingo Norte, de la cual ya han caído abatidos dos de sus miembros, entre ellos el cabecilla, y otros dos están detenidos, la ministra de Interior y Policía advirtió ayer que el Gobierno no va a permitir bajo ninguna circunstancia que los delincuentes se adueñen de las calles,



Al culminar la reunión de seguimiento al plan de seguridad ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader, la ministra Faride Raful dejó claro que la Policía Nacional y las fuerzas especiales que la componen estarán de frente a los delincuentes si estos intentan andar a sus anchas en las calles para robar y meter miedo.



“Nosotros vamos a responder para que los delincuentes no estén a sus anchas en las calles atemorizando a los ciudadanos. Eso no puede ocurrir. El mensaje es claro, a los delincuentes se les va a enfrentar. La ciudadanía tiene que desarrollarse en libertad en el territorio nacional. La Policía está trabajando para eso y las fuerzas especiales también”, enfatizó la funcionaria.



Refuerzan a la PN



Cuestionado sobre los últimos hechos ocurridos en las últimas semanas con las incidencias de las bandas en los barrios con atracos, robos y homicidios, el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, también amenazó con que “todo aquel que intente o que ose en violentar los derechos individuales de todos los dominicanos, tendrá a la Policía Nacional de frente”.



Sobre el caso de la supuesta banda Yanepa, que aterrorizó a los habitantes de las comunidades comprendidas entre el kilómetro 20 hasta el kilómetro 26 de Santo Domingo Norte con atracos a mano armadas y homicidios en medio de robos, la ministra de Interior y Policía afirmó que el país fue testigo de la rápida intervención de la Policía en el territorio.



De la banda en Santo Domingo Norte, ayer cayó abatido el supuesto cabecilla Andrés de los Santos, alias Yanepa, mientras se encuentran detenidos Leandro Carmona (quien se entregó a las autoridades) y Rafaelito Valera Frías, alias Ponguita (quien fue apresado el pasado viernes).



Precisó que la Policía Nacional fue reforzada la pasada semana y que habrá operativos claves, no solamente en el kilómetro 20, sino en Los Guaricanos y alrededor de la cañada de Ponce. Dijo que el ministerio está involucrando a la comunidad para que se empodere y pueda fortalecer el rol que tiene la Policía.

Doce provincias con tasa homicidios en cero

Al ofrecer los datos de la semana, Faride Raful indicó que la tasa de homicidios es de 9.03 por cada 100 mil habitantes en lo que va de 2025. Apuntó que actualmente, doce provincias muestran tasas cero de homicidios, entre las que están Dajabón, El Seibo, Elías Piña, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Peravia, Puerto Plata, Samaná, San José de Ocoa, San Juan y Santiago Rodríguez. Hay ocho demarcaciones en un dígito.