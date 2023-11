La República Dominicana se adhirió ayer al Código de Financiación para Mujeres Emprendedoras (WE Financial Code), que se trata de un compromiso internacional para ampliar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres.



En el marco de la cumbre mundial de la Financial Alliance for Women, que por primera vez se celebra en el país y en una nación de habla hispana con el Banco BHD como anfitrión, el presidente Luis Abinader oficializó la firma del acuerdo en compañía de altos funcionarios gubernamentales y líderes del ecosistema financiero nacional.



El compromiso procura el apoyo de las féminas emprendedoras.



La cumbre anual de la Financial Alliance for Women, se celebra los días 8 y 9 de noviembre.



El código fue firmado por Víctor Bisonó, ministro de Industria y Comercio; Mayra Jiménez, ministra de la Mujer; Clarissa de la Rocha de Torres, gobernadora en funciones del Banco Central de la República Dominicana; Alejandro Fernández W. superintendente de Bancos de la República Dominicana; Rosanna Ruiz, presidenta de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA); Inés Murray, CEO de la Financial Alliance for Women; Steven Puig, presidente del Banco BHD; Rachel Robboy, CRO del BID Invest; Cristina Castro, presidenta de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito.



También Manuel Cocco, director ejecutivo de la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos; Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular, y Fraysis Moronta, directora general sénior de Capital Humano, Procesos, Tecnología y Operaciones del Banreservas.



Al pronunciar las palabras centrales del evento como anfitrión, Steven Puig, presidente del BHD, afirmó que al lanzar We Finance Code Dominicano, no solo se marca un hito en la historia del Banco BHD, sino que también se reafirma “el compromiso inquebrantable con el desarrollo sostenible y la inclusión financiera de sectores claves en nuestra sociedad”.



Mientras que la directora de la Financial Alliance for Women, Inez Murrray, resaltó el crecimiento significativo de la organización, que ha alcanzado el hito de 100 miembros en el transcurso de este año. En este contexto de expansión, reconoció especialmente el papel del Banco BHD, miembro de la Alianza, por su labor como anfitrión y su compromiso con el fomento del desarrollo económico de las mujeres.



La presidenta de la ABA, Rosanna Ruiz manifestó que a partir de la fecha se abre una ruta que permitirá vencer obstáculos que por siglos han limitado la participación proactiva de la mujer en la construcción del progreso para la sociedad en su conjunto, como lo evidencian estadísticas internacionales que revelan las brechas significativas en el acceso a la financiación para las empresas dirigidas por mujeres y a sus capacidades para ahorrar, invertir y hacer crecer sus negocios.



El eje central de la cumbre de este año, que culmina hoy jueves, se enfoca en la formulación y aplicación de estrategias para fomentar las finanzas inclusivas para las féminas.