Seis vuelos fueron cancelados en el AILA; 44 acueductos están afectados

La Oficina Nacional de Meteorología reiteró ayer que las lluvias asociadas a la tormenta tropical Franklin se intensificaron por lo que podría provocar acumulados de lluvias de hasta 400 milímetros en algunos puntos del país



La velocidad del viento asociada a Franklin es de 65 kilómetros e impactaría la costa sur del país a primeras horas de la mañana de hoy generando abundantes episodios de aguaceros intensos, fuertes ráfagas de viento, inundaciones costeras y ocasionales tronadas sobre gran parte de la geografía nacional. Todos los organismos de socorro activaron su plan de respuesta.



Estas precipitaciones se sentirán principalmente sobre las provincias Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, Bahoruco, La Altagracia, El Seibo, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo.



El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) que 44 acueductos están afectados de los cuales 43 están fuera de servicio y uno parcialmente, debido a las fuertes lluvias, afectando a uno 839,910 usuarios.



Vuelos y aeropuertos



Un total de seis vuelos sufrieron variaciones en sus rutas de vuelos por efectos de la tormenta Franklin, de acuerdo con informes suministrados por el departamento de prensa de Aerodom.



Tres vuelos que saldrían en horas de la noche fueron reprogramados, dos de la aerolínea Copa, con destinos a ciudad Panamá, mientras que el tercero de Air Antilles hacia Guadalupe quedó en tierra. De igual forma Aerodom, informó que otros tres vuelos no pudieron volar la noche de este martes, el B6 306 con ruta al aeropuerto JFK, de la ciudad de New York, el B6 985 con destino a La Florida, el cual no llegará hoy al aeropuerto Hollywood, en Fort Lauderdale, y el B6 1937, previsto para aterrizar en San Juan, Puerto Rico.



El Gabinete de Turismo informó que se dispuso que los Aeropuertos Internacional de Las Américas, Aeropuerto Internacional La Isabela y Aeropuerto Internacional de La Romana cerrara operaciones a partir de las 10 de la noche del martes, hasta las 6:00 de la mañana de hoy. Mientras que los Aeropuerto Internacional del Cibao, Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón y Aeropuerto Internacional El Catey cerrarían sus operaciones dos horas después, desde las 12 de la noche hasta las 8:00 de la mañana de este miércoles.



Carolina supervisa trabajos



La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía realizó una supervisión de los trabajos en curso destinados a evitar riegos y grandes acumulaciones de agua en la ciudad. Durante la inspección, Carolina habló con moradores de los barrios y los exhortó a llevarse de boletines.

Intrant dispone grúas de Parquéate Bien

El Intrant dispuso las grúas del programa Parquéate Bien al servicio de la ciudadanía, ante las dificultades que puedan presentar sus vehículos. Las ubicaciones son el puente Juan Bosch, Ave. 27 de Febrero con Máximo Gómez y con Tiradentes, Ave. Padre Castellanos con Josefa Brea,John F. Kennedy con Máximo Gómez, John F. Kennedy con Tiradentes y con Núñez de Cáceres, Ave. Jacobo Majluta con República de Colombia, Máximo Gómez con George Washington y el Puente Flotante.