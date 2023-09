Al no atenderse el llamado del Gobierno de RD de parar obra en río Masacre, las puertas estarán cerradas para Haití

Desde hoy, la frontera dominicana será cerrada de manera definitiva por todos los pasos que dividen a esta nación con Haití, debido a que empresarios y políticos del vecino país mantienen los trabajos de construcción del canal de riego que busca desviar las aguas del río Masacre que nace en este lado de la isla, pese al llamado del Gobierno dominicano de que se detenga dicha obra.



Aunque el Gobierno haitiano ha dicho que no está de acuerdo con este proyecto y que no apoya la construcción de este canal, este no se ha pronunciado sobre las decisiones adoptadas por el Gobierno dominicano que podrían tener repercusiones en materia diplomática, económica, comercial y social para ambas naciones.



La tensión continúa igual y el Gobierno dominicano mantiene su postura de cerrar completamente la frontera por aire, tierra y mar ante la insistencia de los empresarios y particulares haitianos de construir el canal de riego en franca violación, según las autoridades de la República Dominicana, al artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje firmado por ambos países en 1929.



¿Qué habían acordado ambos países en 2021?



El conflicto por la construcción del canal de riego para desviar las aguas del río Masacre hacia el lado haitiano data desde el año 2021. En ese año, tras semanas de advertencias y emplazamientos, la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana se reunió en República Dominicana para buscar una salida definitiva a la situación y se le pusiera fin a los trabajos en el afluente, como en efecto se hizo hasta hace unas semanas cuando los haitianos retomaron la obra.



Fueron cuatro los puntos acordados y revisados por ambas delegaciones y el documento fue firmado en francés y español el 27 de mayo de 2021. El primero fue “seguir compartiendo informaciones relativas a todas las obras en materia hídrica realizadas y a realizarse en la zona fronteriza”. El segundo “crear una Mesa Técnica para mejor entendimiento de los trabajos realizados en la zona fronteriza, en el marco de la Subcomisión de Medio Ambiente y Agricultura de esta Comisión Mixta Bilateral, con miras a la conformación de la Mesa Hídrica Binacional”.



Como tercer punto la comisión acordó “elaborar, en el marco de la mesa técnica, un protocolo técnico para el manejo coordinado de todas las cuencas hidrográficas transfronterizas, para garantizar la gestión de los recursos de manera conjunta de acuerdo a lo establecido en el Tratado de 1929 y a las normas de Derecho Internacional y la cuarta fue que “las dos partes acuerdan, de considerarlo necesario, gestionar asistencia técnica internacional en la materia”.



Confusiones con lo firmado en declaración



En medio de la situación, sectores políticos han expresado que en la declaración firmada por República Dominicana y Haití se permitía a este último hacer uso de las aguas del río Masacre o río Dajabón.

Frente a esto, algunos actores políticos han pedido al Gobierno dominicano aclarar el contenido de ese texto a fin de que no haya malas interpretaciones o confusiones.



Tal es el caso del expresidente Leonel Fernández y presidente del partido Fuerza del Pueblo, quien a través de la red social X, anteriormente Twitter, expresó que en este contexto, el Gobierno dominicano debe evitar posiciones ambiguas o contradictorias, por lo que debe aclarar el contenido y alcance de la declaración conjunta binacional firmada por ambos cancilleres el 27 de mayo del 2021.



“Rechazamos que desde Haití se violente el artículo 10 del Tratado de 1929 al desviar, de forma unilateral, el flujo o curso del río transfronterizo Dajabón o Masacre mediante la construcción de un canal. Los trabajos de construcción del canal sobre el río transfronterizo deben cesar porque vulneran las normas del derecho internacional general y del tratado bilateral de 1929. Esta construcción del canal es una provocación contra nuestro país ante la cual debemos actuar con firmeza”, escribió Fernández.



Haití había dicho que no desviaría río en declaración de 2021



Entre los considerandos que contenía la declaración conjunta firmada en 2021 por la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana se mencionó el Tratado de Paz, Amistad perpetua y Arbitraje firmado el 20 de febrero del 1929 entre el Gobierno de la República Dominicana y la República de Haití, donde se establece el derecho que tienen ambas naciones de utilizar las aguas de los ríos que se encuentran en la zona fronteriza de manera justa y equitativa;



También se consideró “el interés de las dos naciones en trabajar de manera conjunta para crear los mecanismos que garanticen el manejo sostenible de las cuencas hidrográficas transfronterizas y el uso adecuado de los cursos de aguas binacionales” y que con base en las informaciones presentadas por los representantes de la delegación de la Republica de Haití y en el espíritu de entendimiento e intercambio de informaciones como se encuentra planteado en el Tratado de 1929, que la obra iniciada en el río Dajabón o Masacre para la captación de agua no consistía en un desvió del cauce del río.



Consideran que esto no terminará en guerra



Para el exdirector del DNI, Sigfrido Pared Pérez, y la historiadora Mu-kien Sang Ben, las posibilidades de un conflicto armado entre República Dominicana y Haití, por la canalización del río Masacre, son remotas. “Mira, yo no creo que llegue a ese nivel de exacerbación. Sí, naturalmente, hay que sentarse y hay que presionar a la comunidad internacional para que realmente se cumpla el con el acuerdo del 36”, expresó Pared Pérez.



A consideración de Pared Pérez las informaciones sobre la construcción del canal para desviar agua del río Masacre a fincas de empresarios haitianos no han fluido bien a lo interno del Gobierno. “Entendemos que esos dos años que se perdieron en cuanto a poder darle una alerta, pudo haberse llegado llegar a esta situación”, dijo el exdirector del DNI.



La historiadora Mu-kien Sang Ben recordó dos episodios fuertes entre ambas naciones que ocurrieron, una en el siglo 20 y una en el año 1963 con Juan Bosch, episodio del que citó hubo, incluso, amenazas de guerra.



“Ahora es más una discusión diplomática”, refiere, aunque sostuvo que “mientras más discusiones, más problemas sociales y económicos y políticos existan en Haití, más presión migratoria va a ocurrir en República Dominicana”.

Cuáles son las decisiones tomadas por el Gobierno

En medio de la insistencia del lado haitiano en la construcción del canal de riego, el Consejo de Seguridad Nacional, que encabeza el presidente Luis Abinader decidió cerrar la frontera completamente para el comercio terrestre, marítimo y aéreo, la suspensión de visados a nacionales haitianos hasta nuevo aviso, la construcción de dos presas en los ríos Masacre y Artibonito para captar las aguas de los referidos afluentes, así como la prohibición de entrada al país de manera definitiva a los políticos y empresarios involucrados en el conflicto. El presidente Abinader afirmó que la integridad de la República Dominicana está primero que todo.