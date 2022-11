El partido Fuerza del Pueblo denunció que el país está tomado por el crimen y el delito y que no hay una pulgada de tierra donde el ciudadano dominicano no esté en pánico.



En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, Orlando Espinosa, dijo que en este gobierno no hay planes ni estrategias para enfrentar la inseguridad y que no es cierto que la última medida aplicada por Interior y Policía ha reducido el crimen y el delito.



Espinosa explicó que pese a que en campaña el Gobierno había prometido mejoras sustanciales para los agentes policiales, y resaltado que la República Dominicana pasaría a ocupar uno de los primeros lugares en la región en manejo de base de datos, como medidas para enfrentar la criminalidad y la delincuencia, nada se ha cumplido.



El secretario de Seguridad Ciudadana de la FP, actuando como vocero de la entidad, dijo que el Gobierno carece de un programa que contenga diagnósticos profundos, estudios incluyentes, una planificación que integre a todos los garantes de la seguridad ciudadana y objetivos específicos.



Citó el decreto 2-22 que declara al presidente de la República como cabeza de la comisión ejecutiva para la implementación de los planes, estrategias y políticas de transformación y profesionalización de la PN y el 21-22, donde queda designado José Vila del Castillo como comisionado ejecutivo para la implementación de los planes, estrategias y políticas de transformación y profesionalización de la Policía Nacional.



También sugirió reformar la Ley que crea el 9-1-1, para que pase a funcionar bajo la rectoría del Ministerio de Interior y Policía y revisar y aumentar el inventario de cámaras de seguridad dotadas de la más moderna inteligencia artificial con programas de software actualizados, para que en lugar de que el 9-1-1 sea tardíamente reactivo, se convierta en un sistema de vigilancia preventivo.