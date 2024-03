El dirigente político dijo que el peso de la popularidad del presidente Luis Abinader influyó en el éxito electoral que cosechó ese partido en las pasadas elecciones municipales del 18 de febrero.



El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y coordinador de los movimientos de apoyo de la reelección del presidente Luis Abinader, Franklin García Fermín, aseguró que más de 2 mil movimientos respaldan la reelección de Abinader y afirmó que ganará en primera vuelta con el 60% de los votos.



“Tenemos movimientos que en su inmensa mayoría se forman espontáneamente de una región, provincia que se agrupan y entonces forman el movimiento y ellos mismos le crean un nombre”, expuso. Dijo que esos movimientos son juramentados en actos oficiales de apoyo al presidente de la República.



García Fermín expresó que hay una entrada masiva de gente formando movimientos. “Nosotros no estamos en capacidad de cumplir porque muchos quieren que hagan la juramentación solos, y ya no podemos hacer la juramentación de un movimiento porque no tenemos capacidad para eso”, expresó.



Detalló que en las elecciones de 2020 contaban con más de mil movimientos y que la cantidad ahora ronda los 2 mil. “Hay algunos también que se forman de manera efímera, que luego de dejan de operar, pero nosotros siempre le damos seguimiento”, apuntó.



Adelantó que cuando se oficialice la campaña de las elecciones presidenciales y congresuales de mayo, harían un gran acto con todos los movimientos que respaldan la reelección de Abinader y al PRM.



“Ya cuando la campaña esté en su momento más álgido haremos un evento nacional donde todos los movimientos, y ese evento podría ser en el Centro Olímpico, esa es la idea; pero habrá otros encuentros, pero no con la presencia del presidente”, apuntó el exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).



Informó que en las próximas semanas van a inaugurar el local de los movimientos de apoyo que estará en la avenida José Contreras entre las avenidas Abraham Lincoln y Jiménez Moya.



García Fermín además es el responsable de la campaña del PRM y Abinader en la provincia Duarte.

El también ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología expresó sus puntos de vista políticos en la entrevista especial de Multimedios elCaribe y CDN.

Niega compra de votos y uso de recursos Estado

El dirigente del PRM negó la acusación de la oposición de que el partido oficial habría usado los recursos públicos para beneficiarse electoralmente en las elecciones municipales del 18 de agosto. Expresó que el triunfo de la organización se debe a “la ola” de apoyo del presidente Abinader y al trabajo electoral que hizo la organización de identificar a sus votantes y trasladarlos a los centros de votación. Franklin García Fermín añadió que la línea que ha bajado el presidente Abinader es de respetar el uso de los recursos públicos. “Y el presidente no relaja con eso, es drástico, el que se equivoca se va, lo quita y eso se ha visto”, expuso cuestionado sobre las denuncias de los partidos de oposición de la compra de votos y el supuesto uso de los recursos públicos en favor del PRM.