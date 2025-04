Aun cuando se han recibido críticas y se ha acusado al país de violar derechos, las acciones no se han detenido

A 24 días de que el presidente Luis Abinader haya anunciado las 15 medidas que buscan controlar la migración irregular y proteger la soberanía nacional, gran parte de ellas ya se encuentran en ejecución y otras en proceso.



Aunque muchas de ellas han recibido críticas de distintos sectores y que incluso organismos internacionales han acusado de violar los derechos humanos de los indocumentados, el Gobierno no se ha detenido en la aplicación de cada una de las acciones, que de acuerdo con un levantamiento, se registran 12 de las 15.



De manera cronológica, así se han puesto en marcha:



El presidente Abinader hizo el anuncio de las 15 medidas el pasado 6 de abril y, al día siguiente, es decir el 7 de abril, se puso en marcha la primera, que fue la introducción del proyecto de ley para sancionar con más fuerza a quienes faciliten la entrada irregular, a los que alquilen a indocumentados y participen en tráfico de personas.



El proyecto, introducido en el Senado de la República por la Consultoría del Poder Ejecutivo, modifica los artículos 2, 5, 6 y 7 de la ley actual, fortaleciendo la capacidad del estado para perseguir y sancionar estos delitos. Con ella, también se amplía y clarifica la definición de tráfico ilícito de migrantes para facilitar su persecución efectiva; se introducen nuevas sanciones y se incorporan circunstancias agravantes para autores y cómplices. Estipula que también serán penalmente responsables quienes, por deber legal o vínculo con la víctima, omitan actuar para evitar el daño.



Observatorio y protocolo hospitales



El 20 de abril se creó mediante el decreto 215-25 el Observatorio Ciudadano de Política Migratoria, que es otra de las medidas anunciadas por el mandatario como un espacio de intercambio ciudadano orientado a fortalecer la vigilancia organizada, la transparencia y la participación de la sociedad civil en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas migratorias del Estado.



Este observatorio es liderado por el periodista Miguel Franjul e integrado también por Julio Sánchez Maríñez, rector de Intec; monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, arzobispo de Santiago; Pastor Feliciano Lacen Custodio, director ejecutivo del Codue; Jacinto Pichardo, secretario general del Instituto Duartiano; Juan Mera, presidente de la Asociación para el Desarrollo de Santiago; César Dargam Espaillat, vicepresidente ejecutivo del Conep y Juan Bancalari, presidente de Asonahores.



Al día siguiente, es decir, el 21 de abril, se comenzó aplicar el nuevo protocolo en hospitales del Servicio Nacional de Salud, dirigido a extranjeros. Con este, se identifica al extranjero, se atiende y en caso de no contar con los documentos legales para permanecer en territorio dominicano, es detenido y repatriado. El Servicio Nacional de Salud, Mario Lama y el director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester encabezaron el inicio de esta acción en dos hospitales del Gran Santo Domingo. Actualmente, la medida se aplica en 33 hospitales de la red pública que concentran el 75% de partos de indocumentadas.



El mismo 21 de abril el jefe de Estado hizo un inventario de la implementación de las medidas e informó que en lo que respecta al anuncio de la reorganización de las brigadas militares en 6 zonas, actualmente hay tres del Ejército desplegadas en la zona fronteriza: la 3ra brigada en San Juan de la Maguan; la 4ta brigada en Mao y la 5ta brigada en Barahona.



También, el 21 de abril el presidente señaló que en cuanto a la medida de aumentar la cantidad de agentes migratorios, el Gobierno incorporó a 750 personas más que tienen como responsabilidad repatriar a los ilegales. Informó que a partir del 5 de mayo se agregarán 400 más con entrenamiento intensivo de 60 días. El 21 de abril se adelantó, además, que la Comisión liderada por Milton Ray que revisará la normativa migratoria para actualizarla según la crisis haitiana, ya está en proceso de conformación.



Militares y gobiernos locales



A fin de reforzar la seguridad de la frontera, el presidente Abinader anunció como medida sumar 1,500 militares más. Para ello, el pasado 22 de abril acudió al acto de graduación de 820 nuevos soldados del Ejército que se sumaron a los 9,500 que ya vigilan la franja divisoria.



Un día después, de esto es decir, el 23 de abril, el Gobierno central y las alcaldías firmaron un acuerdo en el que establecieron las bases y pasos a dar para contribuir con las medidas establecidas por el presidente para que los gobiernos locales ayuden a enfrentar la migración ilegal y sirvan, a su vez, de fiscalizadores.



Posteriormente, el 24 de abril, Abinader estuvo en la frontera desde donde anunció que en menos de tres meses se iniciará con la extensión de los 13 kilómetros más del muro fronterizo que ya se encuentra en proceso de licitación.



Investigación, tráfico y salarios



La pasada semana, también se supo que el Consejo del Poder Judicial dispuso la creación de la Unidad de la Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (Uitimc) y que la procuradora Yeni Berenice Reynoso emitió la “Instrucción General para las Investigaciones del Tráfico Ilícito de Migrantes”.



Otra de las medidas anunciadas por el mandatario fue el aumento de un 25 % a las zonas francas y un 30 %a los del turismo. Ayer, 29 de abril, el Consejo Nacional de Salario anunció el aumento para las zonas francas en un 25 % que se hará efectivo en dos partidas: una de un 13 % el 1 de junio de este año y un 12 % el 1 de junio de 2026.



Otras medidas son las que tienen que ver con la ampliación del fondo para mecanizar agricultura y construcción, de lo cual el 21 abril Luis Abinader comunicó que a través del Fondo para la Mecanización se han otorgado 2,800 millones de pesos al agro y la construcción y que hay negociaciones con bancos multilaterales para conseguir fondos blandos que permitan duplicar este monto. Sobre ello, le sigue otra que tiene que ver con ese sector para que los beneficiarios dominicanos que están dentro el programa Supérate y que se dediquen a la agricultura y a la construcción, no pierdan este apoyo económico.

Tres medidas que aún están en proceso

Al igual que la comisión que encabezará Milton Ray Guevara para revisar y actualizar la normativa migratoria acorde a la situación que actualmente vive Haití; la modificación del reglamento de los mercados binacionales y el establecimiento de las oficinas de control migratorio en todas las provincias, se encuentran en proceso.



Consciente del revuelo que podrían generar estas medidas, el presidente Luis Abinader expresó al anunciar las medidas que una vez estas entraran en vigencia “habrá quienes le critiquen o exijan al país cargar con una crisis que no ha creado”, pero afirmó que como Estado dominicano no se podía sacrificar la seguridad, la estabilidad y el bienestar del pueblo frente a la grave crisis institucional y de seguridad que vive Haití. Incluso, el pasado jueves 24 de abril, el mandatario avivó sus tropas en cuatro puntos fronterizos (Dajabón, Elías Piña, Pedernales y Jimaní) para que estos se comprometan más con su labor de resguardar el territorio como “ojos de la patria” y a las bandas haitianas les volvió a reiterar que si intentan ingresan al país “les irá muy mal”.