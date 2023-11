El ministro de la Presidencia, Joel Santos, reveló ayer que el Gobierno enviará una “nota aclaratoria” sobre la confusión que ha generado una cláusula del nuevo contrato entre el Estado y la empresa francesa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), que permite embargar bienes en caso de “disputa” con la empresa internacional.



Se refirió al artículo 16 del pliego de 791 páginas, sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo el pasado 20 de noviembre.



De acuerdo con el funcionario, el artículo hace referencia a los bienes privados del Estado, que es el espíritu que está detrás de esa cláusula.



En ese sentido, explicó que los bienes públicos del Estado son “inembargables”, y garantizó que así está consignado en el referido acuerdo.



“De todas formas nosotros estaremos enviando una aclaración de esa cláusula para que quede totalmente claro y definido cuál es el espíritu detrás. Los bienes del Estado en República Dominicana son inembargables, y eso permanece en este acuerdo”, recalcó.



El ministro de la Presidencia habló al salir de una reunión a puertas cerradas que sostuvo junto a la comisión especial de diputados apoderada del estudio del nuevo acuerdo de concesión. Santos explicó a los comisionados las diferentes variables y “ventajas” para que el contrato sea ponderado y analizado por las cámaras legislativas.



Nuevo contrato no contempla aumento de pasajes aéreos



Por otra parte, el ministro de la Presidencia explicó que la renegociación del contrato con la empresa francesa no contempla aumentos a los precios de los boletos aéreos, sino que ese ajuste por inflación del cual han argumentado sectores está estipulado en el contrato vigente.



“Realmente se están incluyendo temas que no necesariamente tienen que ver con el contrato, ese ajuste por inflación, del cual se hace mención, no tiene que ver con este contrato, porque es un elemento que está incluido en el contrato existente, es decir, el contrato anterior a este y, claramente, viene dado por el hecho de que dado que el país pasó por una pandemia no se han hecho los ajustes de esas de esas tarifas desde el 2018, pero no tiene que ver con el contrato”, sostuvo Santos.



Enfatizó que los aumentos “no tienen un impacto importante” en los pasajes aéreos, “porque en caso de ser traspasados a estos, el impacto máximo sería de US$2.48, “menos del 1% del total de los pasajes”.



¿Contrato actual de Aerodom ha beneficiado al Estado dominicano?



El ministro Joel Santos también habló sobre el pasado discurso del presidente Luis Abinader, cuando dijo que el contrato entre el país y Aerodom firmado en 1999 “no generaba beneficios para el Estado dominicano”.



Al respecto, el funcionario señaló que el mandatario hizo una comparación del contrato vigente con el renegociado, “en el sentido de que este contrato incluye nuevos elementos a favor del Estado dominicano, como es el canon de US$775 millones que va a recibir: US$300 millones, con la aprobación por parte del Congreso y otros US$475 millones, en un periodo de seis meses”.

Realizará hoy la CD para tratar contrato Aerodom

La Cámara de Diputados realizará este jueves vista pública al nuevo convenio de concesión suscrito entre el Estado y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom). La convocatoria surge luego de los cuestionamientos de distintos sectores a dicho acuerdo. El encuentro público será a las 11:00 de la mañana, en el Salón de la Asamblea Nacional del Congreso. Se recuerda que el presidente Luis Abinader sometió una adenda en la Cámara Baja para modificar el proyecto de PGE 2024, derivada de la renegociación del contrato Aerodom, que no ha sido aprobado.