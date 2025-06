El Gobierno, a través del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y en coordinación con los ministerios de Defensa, Cultura y Educación, puso en marcha el proyecto “Soberanía 4.0”.



Es una iniciativa destinada a contrarrestar las interferencias de emisoras haitianas en el espectro radiofónico nacional y reforzar la presencia cultural dominicana en las comunidades fronterizas.



Durante el acto de lanzamiento, el presidente del Consejo Directivo de Indotel, Guido Gómez Mazara, explicó que estudios recientes revelan que el 62 % de los residentes en la frontera expresa insatisfacción por la escasa recepción de emisoras nacionales. “Este proyecto no solo es un paso hacia la defensa de nuestra soberanía radioeléctrica, sino un acto de justicia cultural para las comunidades fronterizas”, afirmó. “Soberanía 4.0” contempla el fortalecimiento técnico de las emisoras locales en provincias como Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Santiago Rodríguez y Pedernales. El plan incluye la mejora del alcance, claridad y potencia de las señales dominicanas, garantizando una presencia efectiva frente a las emisiones extranjeras.



Además de la infraestructura, el proyecto incorpora una programación con enfoque dominicano, bajo el lema “Sonan-DO”, que ofrecerá música nacional, cápsulas educativas sobre historia dominicana a cargo del historiador Iván Gatón, y contenidos informativos sobre economía y políticas públicas.



El Ministerio de Cultura desarrollará una agenda artística itinerante en la zona limítrofe, que incluirá talleres, presentaciones y un estudio móvil que recorrerá las provincias fronterizas. Artistas como Pochy Familia y Ramón Orlando encabezarán esta gira, que promoverá la música local y generará una sana competencia entre comunidades. “Esta es una forma de defender la patria con arte. La música no solo se baila, también construye nación”, dijo Pochy Familia durante el evento.



El lanzamiento del proyecto contó con una nutrida asistencia, incluyendo al director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, y a los senadores Dagoberto Rodríguez (Independencia), Lía Díaz (Azua) y Guillermo Lama (Bahoruco).



Gómez Mazara estuvo acompañado por los miembros del Consejo Directivo del Indotel, Juan Taveras Hernández, Fausto Rosario, y la directora ejecutiva Julissa Cruz.



Como parte del plan, se han autorizado frecuencias estratégicas para emisoras locales. Entre ellas destacan: Montecristi: GTB Radiodifusores (101.3 FM), Radio Montecristi (0.58 AM), CERTV (0.67 AM); Dajabón: Radio Amanecer (90.9 FM), Producciones Masacre (1.01 AM), Radio Marién (1.11 AM); Elías Piña: Radio Juan Pablo Duarte (1.5 AM), La Voz de las Fuerzas Armadas (1.37 AM); Jimaní e Independencia: Radio Amanecer (100.3 FM), La Voz de las Fuerzas Armadas (102.7 FM); Pedernales: CERTV (0.61 AM), Radio Amanecer (100.3 FM)’ Bahoruco (Neyba): Fundación Bahoruco Progresando (88.7 FM), Procomunicaciones (103.3 FM); Santiago Rodríguez: Thomas Comunicaciones (91.7 FM), Reemisor Sabaneta (90.9 FM).