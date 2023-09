La decisión, que estará vigente desde hoy, se toma debido a la construcción del canal que busca desviar el río Masacre

Ya es un hecho. A partir de hoy, a las 6:00 de la mañana, toda la frontera con Haití será cerrada completamente, cuanto tiempo sea necesario, hasta que los empresarios y particulares que construyen un canal de riego para desviar el río Masacre hacia el otro lado de la isla, detengan la obra.



La información la compartió ayer el presidente Luis Abinader, quien precisó que para ejecutar la acción, el Ministerio de Defensa, conformado por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea están preparados para cumplir con esta disposición.



Con el argumento de que si las autoridades no pueden tener control de los que llevan a cabo la obra, el jefe de Estado afirmó que los que ejecutan el proyecto no serán incontrolables para la República Dominicana y por ello, de momento, la Dirección General de Migración tiene instrucciones de prohibir la entrada a nueve personas que tilda de “provocadores haitianos”.



“De todas maneras, continuamos las conversaciones con el gobierno haitiano porque como ustedes saben, el mismo gobierno haitiano ha admitido que tiene problemas de control de su territorio y si hay incontrolables allá, serán incontrolables por el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República Dominicana. Por tanto, nosotros vamos a seguir con el plan que tenemos, esperamos que pare esa insensatez, que es una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería. Es una provocación que este gobierno no va a aceptar”, expresó el mandatario tras participar en un acto de entrega de vehículos militares a las Fuerzas Armadas que fueron anunciados en diciembre pasado



Ante el temor de algunos de sectores de que esta acción podría generar alguna violencia descontrolada, el gobernante dominicano descartó que esto vaya a ocurrir, aunque indicó que el país está preparado para controlar



“No va a haber ninguna violencia de este lado, nosotros estamos preparados para controlar, aquí no va a haber ninguna violencia. Ustedes pueden estar seguros que puede haber algo muy aislado, pero el Ejército y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están preparadas. Repito, puede haber hechos aislados, pero no ninguna situación (…) Hay total garantía, estamos preparados, tenemos varias semanas preparándonos, no solamente para esta situación, sino también para cualquier fuerza de paz que vaya a Haití, nosotros protegernos de nuestro lado”, dijo el mandatario.



“Se va a cerrar (la frontera) tanto tiempo sea necesario para que esa acción de provocación pues sea eliminada”, enfatizó el jefe de Estado.



El presidente Abinader recordó que la semana que viene estará participando en la Asamblea General de la ONU, donde estará en contacto con los diferentes países que están preparando la acción de intervención en Haití, aunque la República Dominicana no participará.



Cancillería niega se haya permitido construcción canal y mantiene postura



Ante las confusiones que se han generado sobre la declaración conjunta firmada por la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana en 2021 cuando inició el conflicto por el río Masacre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana negó ayer que en ese momento el Gobierno haya permitido que los haitianos construyeran el canal, como algunos sectores han dicho.



La Cancillería dominicana aseguró que desde siempre la posición de la República Dominicana ha sido que la construcción del canal debe cesar de manera inmediata, la cual, sostiene, se mantiene invariable.



Entre las aclaraciones hechas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana está que en 2021, cuando se supo de esa construcción el Gobierno dominicano nunca fue notificado oficialmente del canal cuya intención era la de conectarlo al río Dajabón/Masacre.



También, relata la Cancillería dominicana que, “un documento que fue entregado informalmente por un funcionario haitiano durante la reunión de la comisión técnica el 27 de mayo de 2021, contentivo de algunos aspectos técnicos de la obra, permitió ver que hubo falta de transparencia de la parte haitiana sobre la intención y características de la obra iniciada unilateralmente en 2018”.



El comunicado de la Cancillería explica, además, que “no se trataba de un canal de riego como se había informado a la Comisión Mixta Bilateral, sino de un canal de trasvase, lo cual viola el derecho internacional y el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, que prohíbe obras que cambien la corriente del río sin acuerdo previo”.



A pesar de la exigua documentación, dijo ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores, en 2021 “se pudo concluir que la altura del canal era superior en al menos 2.5 metros al nivel del río, lo que requeriría la construcción de un dique derivador que aumentaría el riesgo de inundaciones en la frontera entre ambos países”.



Consecuencias del canal



Según la Cancillería, en 2021 se pudo constatar que “la construcción del canal podría afectar el caudal del río en la zona baja, perjudicando unas 14 mil tareas de terreno cultivable en territorio dominicano y a unas 10 mil tareas en territorio haitiano que benefician a 266 agricultores dominicanos y 125 agricultores haitianos de un lado y otro de la frontera” y que “también podría causar un daño ecológico al vital ecosistema lacustre de agua dulce de Laguna Saladilla, uno de los humedales más importantes en República Dominicana”.



Otras de las aclaraciones hechas ayer por el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano es que en 2021 “se desconocía quiénes eran los principales beneficiarios del proyecto y quién lo financiaba”, pero que además, se comprobó que la obra viola también el principio de uso equitativo de las aguas transfronterizas, el principio de precaución ambiental y el equilibrio de intereses, por su carácter unilateral.



“La posición del Gobierno dominicano siempre ha sido que el Gobierno haitiano debe detener inmediatamente la construcción del canal y abrir un diálogo con el objetivo de explorar alternativas para la gestión de los recursos hídricos que beneficien a ambas naciones”, refiere.



En tal sentido, la Cancillería dominicana dejó claro que “después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, los trabajos en el canal aparentemente cesaron” y que ahora, el Gobierno dominicano al enterarse del reinicio de los trabajos para conectar el canal al río Dajabón/Masacre, el presidente de la República, convocó al Consejo de Seguridad Nacional, que emitió un comunicado el 12 de septiembre de este 2023 con las medidas tomadas y reitera la misma posición fijada en 2021: “Que la construcción del canal debe cesar de manera inmediata” y que “dicha posición se mantiene invariable”.



El Gobierno dominicano insiste en que con la construcción del canal que busca desviar las aguas del río Masacre viola el artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929 firmado por la República Dominicana y Haití.



Para las autoridades dominicanas, la ejecución de esta obra busca generar un conflicto entre las dos naciones.

Suspenden operaciones aéreas con Haití

La Junta de Aviación Civil (JAC) de la República Dominicana suspendió, a través de la resolución 191-2023, las operaciones aéreas de carga y pasajeros desde y hacia la República de Haití. La decisión se adoptó durante una sesión extraordinaria, que tomó como punto único la suspensión de las operaciones aéreas, exclusivamente desde y hacia la República de Haití. Se consideró el artículo 9 del Convenio de Aviación Civil Internacional, que establece que cada Estado se reserva el derecho, en circunstancias excepcionales, durante un período de emergencia, a restringir o prohibir temporalmente y con efecto inmediato los vuelos sobre todo su territorio.