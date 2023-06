AZUA, República Dominicana – El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabeza este domingo una comisión enviada por el presidente, Luis Abinader, a las zonas afectadas por las lluvias caídas en los últimos días en localidades de Azua, Neiba y Jimaní, generando daños a decenas de familias, carreteras, sistema eléctrico, agricultura y la distribución de agua potable.

En el recorrido iniciado por el municipio de Padre Las Casas, lograron evaluar además los daños provocados por la crecida del Río Las Cuevas, Guayabal, dejando incomunicadas las comunidades de El Recodo, Las Guamas, Las Avispas y Las Cuevas.

El merenguero Kinito Méndez dijo que inmediatamente hizo un llamado a las autoridades a través de las redes sociales, el presidente de la República, Luis Abinader, le realizó una llamada telefónica y le dijo que el ministro José Paliza les visitaría este domingo, y que todas las familias afectadas iban a recibir solución a sus problemáticas.

Paliza dijo que se hicieron contactos con todas las instituciones correspondientes para venir a la región y dar respuestas inmediatas, “los daños van más allá de Padre Las Casas, hemos recibido la preocupación existente de las autoridades locales, la naturaleza nos está llamando la atención, porque nos estamos moviendo de grandes sequías a inundaciones, el mundo está marcando grandes variaciones ambientales y los fenómenos se van a sentir cada vez más”, agregó.

“El gobierno no ha venido hoy a realizar una acción momentánea, tenemos que construir las fórmulas que nos puedan hacer que estos temas no se repitan en el futuro, vamos a construir soluciones a largo plazo, por eso la importancia de la articulación que están llevando a cabo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI), para generar un antes y un después, no quedará ninguna familia sin ser atendida, vamos a colaborar con las alcaldías y otras instituciones como la Defensa Civil para sus operaciones”, puntualizó Paliza.