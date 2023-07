El exjefe de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, aseguró este miércoles que el Ministerio de Interior y la Policía Nacional reaccionan ante los afectos de la delincuencia como los bomberos frente al fuego, lo que atribuye al hecho de que no cuentan con un plan para prevenir el estado de terror en que viven los dominicanos.

El exgeneral de la institución del orden público, afirmó que, por mandato constitucional, el Ministerio de Interior y Policía es el responsable de diseñar todo el andamiaje de las políticas de seguridad ciudadana, cuya aplicación supervisada corresponde a la Policía Nacional.

“Resulta que se actúa como los bomberos ante el fuego porque no hay un plan para prevenir la delincuencia y la inseguridad elaborado por el ministerio de Interior y Policía, por eso no culpo al director general PN quieren hace su mejor esfuerzo”. No están previendo, no están planificando y eso dificulta la lucha contra la violencia, que tiene que hacerse atacando los generadores de violencia y delincuencia desde la perspectiva social, porque la delincuencia y la violencia, no es asunto policial, sino más bien social y debe ser tratado en base a las ciencias sociales de la criminología”, sostuvo.

Guzmán Fermín fue invitado por la Dirección Municipal de la Fuerza del Pueblo en Santiago, a los fines de compartir con periodistas y programas de la televisión local, sus reflexiones acerca de la inseguridad, violencia y delincuencia que afectan a los santiagueros.

Dijo que no se hace nada con atacar a los delincuentes sin abordar las causas que generan el brote de violencia y delincuencia que hay en el país, “y hasta que no se reconozca que hay una falla en la seguridad pública, no habrá solución porque con maquillar estadísticas y mentirle a la población, no se resuelve nada”.

“Las estadísticas del gobierno dicen que se está reduciendo la delincuencia en todo el país y yo me fijo en lo que dice el nuevo co-asesor extranjero del gobierno en el área de estadísticas, quien afirmó que no cree en las estadísticas del Ministerio del interior ni en las del centro de datos, sus números no coinciden. Lo cierto es que usted pregunta quién se siente seguro en las calles de Santiago y las respuestas son sorprendentes”, indicó.

La invitación se produjo días después de que un grupo de mujeres dirigentes y miembros de la organización política, denunciara en rueda de prensa la zozobra en que viven como madres, esposas, amas de casa, al igual que el conjunto de los ciudadanos, que atribuyeron al hecho de que Santiago se convirtió en la meca de la delincuencia en República Dominicana.

El ex jefe policial se refirió a la existencia de tres tipos de violencia que definió como directa, cultural y estructural, y explicó que esta última la genera el propio Estado cuando no cumple, ni satisface las necesidades básicas de la población en términos de disminuir la desigualdad social, no generar empleos, salud, educación, canasta básica, así como de ofrecer oportunidades a la población.

“Ahora mismo en el país tenemos crisis de apagones, aumento de la tarifa eléctrica, crisis en el Metro de Santo Domingo, en pasaportes, en Agricultura, en Salud Pública. Incluso, en una nación donde no existe la pena de muerte, un funcionario del Gobierno dijo que no hay dinero para cubrir los medicamentos de alto costo, lo que quiere decir que se condena a muerte a miles de dominicanos que no pueden comprar esos medicamentos”, afirmó.

Recordó que en sus tres períodos de gobierno el presidente Leonel Fernández aplicó políticas públicas eficientes en el combate de la delincuencia, lo que llegó a colocar a República Dominicana en uno de los países más seguro de América Latina su Plan de Seguridad Democrática fue recibido por las Naciones Unidas para usarlo como modelo .

Explicó que su apoyo al exmandatario inicia desde que en el añ0 2018-2019 asumió la defensa de la libertad y la democracia, “cuando un mandatario quiso modificar por segunda vez la Constitución de la República para perpetuarse en el poder”.

“Ante esa situación el doctor Leonel Fernández asumió la bandera de la defensa de la libertad, la democracia y la Constitución de la República, que es bueno hacer saber que también el actual presidente Luis Abinader se pronunció en contra de estos propósitos de modificación”, dijo.

Afirmó estar seguro de que “el doctor Leonel Fernández está en capacidad para rescatar y relanzar al país porque manejó cuatro crisis en sus tres gobiernos y de cada una el país salió airoso y exitoso”.

“El presidente Leonel Fernández ahora mismo con más conocimientos, con mayor experiencia, con más modernidad y que vamos a emplear la tecnología, la Inteligencia Artificial en la seguridad ciudadana y en todos los órdenes, es la garantía de que República Dominicana sea encausada por senderos de progreso, desarrollo, de seguridad y con mucha comida en la mesa para todos”, proclamó.

Habla acerca del microtráfico

Guzmán Fermín aseguró que el micro tráfico es un gran problema para todo el país, pero subrayó que muy especialmente para Santiago, lo que afecta a la población que tiene temor de salir a las calles.

“El micro tráfico se ha convertido en la República Dominicana en organizaciones criminales empresariales, que venden drogas a pequeña escala en los barrios. Detrás de un punto de drogas hay muchas cosas que la gente no conoce. Primero, es una estructura jerarquizada y con división del trabajo como cualquier empresa”, indicó.

Explicó que un punto de droga tiene promedio, aunque va a depender del mercado y del lugar donde funcione, un grupo de 14 empleados y cada uno de ellos gana un sueldo, “y esa nómina de un solo punto de drogas oscila en los 750 mil pesos mensuales. Imagínese que un dueño que tenga 10 puntos de drogas, estaría moviendo 7 millones 500 mil pesos mensuales solo en nómina”.

“La DNCD, aunque quiera, y no dudo de la gran capacidad que tiene el almirante José Manuel Cabrera Ulloa quien está haciendo un excelente trabajo, aunque quiera no puede como institución atacar todos los puntos de drogas a nivel nacional porque no tiene estructura para eso”, aseguró.

Al respecto dijo que el presidente Luis Abinader fue mal asesorado en cuanto a la eliminación de la Dirección Central de Antinarcóticos (DICAN), un error que se debe revertir para tener mejores progresos en el combate al micro tráfico de drogas en las distintas comunidades de todo el país haciendo una alianza estratégica entre Policía Nacional, DNDC y DEA.