Haitianos dijeron estar de acuerdo con las deportaciones que se llevan a cabo en diferentes partes del territorio nacional y aseguraron que todo gobierno tiene derecho a hacer cumplir sus leyes migratorias.



No obstante, durante un recorrido realizado por elCaribe en el barrio “Pequeño Haití”, ubicado en el sector San Carlos, haitianos declararon que se sienten inconformes con la manera en la que se están realizando estas deportaciones.



Afirmaron que los policías que están realizando los trabajos migratorios los atropellan, por lo que sienten temor cuando las autoridades realizan sus operativos por la forma tan violenta. “Los haitianos indocumentados están encerrados en sus casas porque tienen miedo de salir a las calles, especialmente aquellos que no saben caminar por las avenidas de este país. No estoy de acuerdo con que entren a sus casas y los saquen casi desnudos, rompiendo todas sus cosas, si los van a sacar por lo menos que les den chance a que se vistan y que cojan un bultico con ropa”, dijo Juan Eliberto Charle.



Estas declaraciones de los haitianos ocurren en medio de la contundente respuesta del presidente Luis Abinader sobre las deportaciones. “República Dominicana no solamente va a continuar. sino que va a incrementar las deportaciones; por lo tanto esas declaraciones de Volker Türk en nombre de las Naciones Unidas son inaceptables e irresponsables”, aseveró Abinader en ese momento.



Haitianos temerosos



Una pareja de haitianos que fue abordada en la calle Doctor Hernando de Gorjón, quienes no quisieron decir sus nombres por temor, dijeron sentir mucho miedo por la forma en la que se están realizando las deportaciones.



“Yo estoy legal en este país, pero siento mucho miedo por el modo en que veo que tratan a los haitianos en especial a los que no tienen papeles, prefiero irme a mi país. Las personas de Haití que viene aquí en los últimos años la mayoría es huyendo de la violencia y la falta de trabajo, pero aquí no hay empleos para nosotros”, expresó la joven que dice ser administradora de empresas.



El joven que estaba con ella aseguró que también siente mucho temor y más aun porque él no tiene sus papeles. Además, expresó que estaba realizando el proceso para hacer sus documentos pero las cosas se complicaron mucho con todo esto. “Ahora mismo están habiendo muchas dificultades para terminar de legalizarme porque cada día es más difícil conseguir trabajo, aún aquí la situación económica está difícil, pero sigo aquí porque en Haití no hay seguridad ninguna, las bandas han hecho de mi país un lugar inseguro”.



Otro extranjero que se encontraba trabajando en la calle Imbert, declaró que hace tres meses atrás se encontraba en Bávaro Punta Cana y Migración lo agarró y se lo llevó, aun él mostrándole sus papeles.



“Le mostré mi pasaporte y me lo quitaron y me llevaron hasta la frontera y me dejaron ahí, mis documento hasta el día de hoy no me los han devuelto. Para regresar tuve que pagar RD$6,000. Pero no me importa porque aquí es un lugar más seguro, solo lamento que mi esposa y mi hija de un año está allá y en esta navidad no podré ir a visitarlos. Ya no siento miedo, ya me deportaron y aún sigo aquí”.