El Ministerio de Interior y Policía atribuye a un error de digitación el haber notificado que se vendieron más de 281 mil armas de fuego de manera legal en los últimos cuatro años y medios.



Refiere también, que los 57 permisos especiales de importación que se otorgaron fueron de enero de 2017 al 3 de agosto de 2020 y que en la gestión del ministro Jesús Vásquez Martínez no se han otorgado.



“Asimismo, aclara que durante el período de enero de 2017 al 15 de julio de este año el registro correcto de venta legal es de 28,134 armas nuevas y no 281,134 como por un error de digitación está consignado en el Portal de Libre Acceso a la Información”, comunicó el Ministerio en respuesta a la información suministrada y publicada por ElCaribe el pasado lunes titulada “Armerías han podido importar, pese a la prohibición estatal”.



En el comunicado remitido a esta redacción en respuesta a la publicación y la reacción de la Asociación de Armas, el Ministerio de Interior ahora establece que “en cuanto a los trámites de traspaso de armas, el ministerio recibió en ese periodo 25, 336 solicitudes y las licencias de armas nuevas expedidas 2, 798”.



Algo anda mal



El Departamento de Armas del Ministerio de Interior ha sido desmantelado en tres ocasiones por esta administración. En la actualidad es dirigido por Aníbal Amparo Días en sustitución de Víctor Miguel Polanco Severino, quien en diciembre pasado denunció que fue destituido del puesto por poner en evidencia una mafia que operaba dentro y fuera de la institución.



Al acudir a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para ser interrogado respecto a unas supuestas irregularidades en los tres meses que estuvo en el cargo, dijo que notificó lo encontrado a las autoridades competentes. Se desconoce qué ha pasado con este caso.



Por más de un mes, este diario solicitó a la institución a través de los canales correspondientes información respecto a las armas vendidas, importadas y los permisos especiales otorgados para traerlas al país en virtud de la prohibición decretada desde el año 2006, sin embargo nadie accedió a suministrarlas alegando de que la información no era confiable y que no saben de dónde sacaron las cifras, razón por la cual se procedió hacer el pedido por Libre Acceso.



“Se hace constar que desde enero del 2017 hasta la fecha 15 de julio del 2022 se han registrado 281,134 adquisiciones de armas”, dijo la entidad en gubernamental.



En ese mismo documento se precisa que se registraron 25,335 traspasos de armas de fuego y que existen 72 armerías autorizadas para operar en el territorio nacional.



“Respecto a los permisos, el organismo informa que no solo los conceden para armas de fuego, también para la compra de esposas de control de detenidos, gas pimienta, blindaje, chalecos antibala, macanas y otros artículos a las empresas de seguridad privada, pero que tampoco han autorizado después del 16 de agosto de 2020”, señaló en referencia a los 57 permisos especiales de importación.