En la celebración hizo un llamado a los partidos y advirtió sobre el vacío de liderazgo político de cara al año 2028

El laureado comunicador Julio Hazim es doctor en Medicina, y aunque ejerció está profesión por cerca de una década, su espíritu crítico y su habilidad natural para analizar los contextos políticos y socioeconómicos, combinado con lo que algunos llaman destino o circunstancias, lo condujo a sentarse frente a las cámaras en los últimos cuarenta años.



Ayer, la figura central del programa “Revista 110 Minutos” celebró cuatro décadas en la televisión dominicana y lo hizo acompañado de actores claves del liderazgo político, empresarial y representantes de medios de comunicación y la iglesia.



Tras discurrir sobre su paso por la televisión, radio y prensa escrita, y agradecer a los presentes, Hazim externó su preocupación sobre el futuro de la República Dominicana e hizo un llamado a la clase política del país para que no sucumba ante una distorsión que observa a la que llamó banalidad de la política.



“Es por eso que luego de ser testigo y tener una memoria fresca de los acontecimientos de los últimos 50 años del país y después de conversar, analizar, entrevistar a todas las figuras políticas, económicas, culturales y sociales del país, quiero decirles que probablemente nos acercamos al mayor reto que hemos tenido como país. En el año 28 tendremos un vacío de liderazgo, tendremos una nueva generación de políticos que están arropados por la creciente ola de la banalización de la política”, advirtió.



Desde el salón Embassy Garden del Hotel Embajador, Julito Hazim, como le conocen sus cercanos, exhortó a reflexionar sobre la nueva generación política y llamó a los partidos políticos y a los presentes a “forzar” al nuevo diálogo nacional para que se asuma una postura de defensa nacional que garantice la posteridad del Estado Dominicano.



“Vemos candidatos ligeros y fáciles que no entienden su historia ni su cultura. Por supuesto, tenemos honrosas excepciones de políticos bien formados que cuentan con experiencia en la administración pública. Pero lastimosamente, tenemos algunos nuevos políticos que solo se concentran en la mercadotecnia y que les dicen cómo vestir chulo y hablar bonito. Pero cuando los entrevistan, te das cuenta de que desconocen la coyuntura internacional, la historia nacional y que para poder hablar tienen que preguntarle al asesor a ver si les conviene”, subrayó.



En su crítica, motivó a que se asuman posiciones e instó a elevar el nivel del debate centrado en los temas que le importan a la gente.



El acto de reconocimiento contó con la participación de monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, quien agotó un tiempo de invocación a Dios y destacó las cualidades de Hazim como dominicano que comprende la cultura, dinámica e idiosincrasia de su país.



“Julito es un hombre que tiene alegría y entusiasmo en su interior, poseedor de un gran talento para interpretar la historia y los hechos actuales” puntualizó.



Estas características y trayectoria profesional fueron ampliadas en el discurso a cargo del destacado periodista Aníbal de Castro, quien resaltó el estilo cercano, sencillo y en ocasiones aguerrido de Julio Hazim para exponer las realidades y problemáticas sociales, además de “haber roto con esa liturgia estricta que regía el estilo de los comentaristas y entrevistadores” de la época.



Reconoció que en los inicios esa inusual informalidad del comunicador no era de su agrado. Sin embargo “ese tono de familiaridad, de inmediatez y cercanía combinado con un lenguaje sencillo, despojado de frases altisonantes e inventos doctorales han cuajado en un estilo propio, exitoso y sobre todo alejado de la tradición televisiva”. Razones dio para reconocerlo como “un revolucionario en los medios electrónicos”.



Al desayuno, organizado para destacar la trayectoria del comunicador que ha trabajado cuatro décadas en televisión matutina en vivo y de manera ininterrumpida, asistió un influyente grupo de empresarios, intelectuales y periodistas.



El evento contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y del expresidente de la República Hipólito Mejía. La organización estuvo a cargo del embajador Víctor Grimaldi, monseñor Castro Marte, el periodista Aníbal de Castro y los empresarios Manuel Estrella, Manuel Corripio y Félix García.



También estuvieron presentes el director del periódico elCaribe, Nelson Rodríguez; y el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y director del Nuevo Diario, Persio Maldonado.

Hazim recibe reconocimiento de líderes del ámbito político, empresarial y eclesiástico.

Insta a reflexionar en la evolución de los medios

Por Revista 110 Minutos han desfilado importantes políticos de la vida pública nacional desde el 1980, sin importar colores ni identificación ideológica. Además de sindicalistas, artistas y periodistas. Al celebrar cuarenta años en la pantalla chica, Hazim dijo que hay mucho que reflexionar sobre la evolución de los medios y el uso de las redes sociales. “Solo les diré que ahora hay que elegir bien y contextualizar las noticias que nos llegan a través de las plataformas digitales. Nosotros, sin embargo, hemos tratado de adaptarnos a los nuevos tiempos y a los cambios generacionales, sin perder nuestros valores”, destacó.

Crítica

“Tenemos políticos sin compromiso con la historia del país, con sus valores y con la agenda nacional”, Julio Hazim.